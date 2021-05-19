我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

愛心分享

欣怡
圖/欣怡
圖/欣怡

去年發現孫女在玩一套銅製的樂器，製作十分精巧的八個銅鈴鐺，她可用手掌將這套鈴鐺按出一首悅耳動聽的曲子，女兒見我好奇，告知樂器是免費的，由臉書上一個「Buy Nothing」的組織得到的。

我知道臉書上有購物平台，大家可以在上面買賣東西，也有免費的物品，但是不知道有此完全免費的組織，可讓居民在住家附近互通有無。女兒鼓勵我加入這個不用花錢的組織，主要是希望我能夠更加方便捐贈自己不用的東西，省時省力處理家中陳年堆積的雜物。

首先我在臉書上找到附近「Buy nothing」的組織，將自己附近的街道名列上，申請加入的行列，待主持人批准後，就有人在訊息中通知我，並送上網站的連結，即可看到本鎮團友們分享的訊息。

幾乎每日都有相當多人貼上各式各樣的東西，有家具、衣物、花草樹木、禮品、樂器、廚房用品、浴室用品，甚至食品。除了大批捐贈的物品，還可以徵求物品，將你需要的東西列出，例如嬰兒用品、要辦生日活動的東西，或是家中有長輩需要助行器，有些人在購物前先行查詢是否有人有此物不用且願意捐贈。我就有回應過他人的要求，捐出用過的相機，讓一個八歲孩子嘗試他的新愛好；另一孩子得到一台錄音機卻買不到錄音帶和CD，我也送出一盒收藏品。

研究一段時間後，弄淸楚如何列出自願捐出的物品並貼上該物品的相片；如何選擇回應的方式、如何交給對方東西的時間地點，我終於大膽地嘗試貼上可捐贈的東西。首先是一套四個品牌酒杯、一盒英文書、廚房用品、微波爐、一件小禮服、其中全新的電動打碎機最受歡迎，有三十八人回應。這段期間我也要到一個小檯燈、一個全新小提包和一棵美人蕉。

每天看看這個網站無形中添加不少娛樂，付出不一定要回報，能將自己不會用的東西送給別人發揮作用，而不是丟棄到垃圾桶內，或是永遠留在屋角積灰塵，真是功德無量。希望大家都可以一起利用現在社交平台的便利互通有無。

近日在步道上看到新架了一個免費的小圖書箱，裡面裝滿了各種書籍供居民分享。

街頭圖書館創始於美國威斯康辛州的一個小鎮，它的發起人為了紀念熱愛閱讀的母親，製作了一個精巧的校舍造型圖書箱，並將放滿書籍的書箱放置在庭院中供人們自由取閱，此舉大受鄰里好評，於是他便製作了更多的圖書箱分送出去，讓人們也得以與大家分享自己的藏書，現在全美各地紛紛響應。

真是感動這種正能量的散發，使每個人都有機會付出自己的力量，使愛的芬芳飄揚在全美各地每個角落，我們一起努力學習，愛心絕對是可以傳染的，丟棄種族歧視仇恨的言論和行動，加入散播美好的愛心行動吧！

臉書 種族歧視 美國

上一則

疫情下覓屋記

下一則

一路有你（二）

延伸閱讀

金山華埠圖書館5/17重啟 民眾可待1小時

金山華埠圖書館5/17重啟 民眾可待1小時
弟弟與貓貓

弟弟與貓貓
華生繪環保圖書 亞馬遜上市 地球日添磚加瓦

華生繪環保圖書 亞馬遜上市 地球日添磚加瓦
地球日 華生環保圖書亞馬遜上市

地球日 華生環保圖書亞馬遜上市

熱門新聞

潛藏的惡毒

2021-05-12 03:02

蓋茲與喬治庫隆尼

2021-05-14 02:00

酒裡情懷

2021-05-17 02:07
故都「普那卡宗」最能代表不丹建築風格。（李丁．圖片提供）

不丹的幸福感

2021-05-11 03:02
黛安∕圖

我們是同路人

2021-05-16 03:03

2021某個四月的下午

2021-05-14 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」