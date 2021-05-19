圖/欣怡

去年發現孫女在玩一套銅製的樂器，製作十分精巧的八個銅鈴鐺，她可用手掌將這套鈴鐺按出一首悅耳動聽的曲子，女兒見我好奇，告知樂器是免費的，由臉書 上一個「Buy Nothing」的組織得到的。

我知道臉書上有購物平台，大家可以在上面買賣東西，也有免費的物品，但是不知道有此完全免費的組織，可讓居民在住家附近互通有無。女兒鼓勵我加入這個不用花錢的組織，主要是希望我能夠更加方便捐贈自己不用的東西，省時省力處理家中陳年堆積的雜物。

首先我在臉書上找到附近「Buy nothing」的組織，將自己附近的街道名列上，申請加入的行列，待主持人批准後，就有人在訊息中通知我，並送上網站的連結，即可看到本鎮團友們分享的訊息。

幾乎每日都有相當多人貼上各式各樣的東西，有家具、衣物、花草樹木、禮品、樂器、廚房用品、浴室用品，甚至食品。除了大批捐贈的物品，還可以徵求物品，將你需要的東西列出，例如嬰兒用品、要辦生日活動的東西，或是家中有長輩需要助行器，有些人在購物前先行查詢是否有人有此物不用且願意捐贈。我就有回應過他人的要求，捐出用過的相機，讓一個八歲孩子嘗試他的新愛好；另一孩子得到一台錄音機卻買不到錄音帶和CD，我也送出一盒收藏品。

研究一段時間後，弄淸楚如何列出自願捐出的物品並貼上該物品的相片；如何選擇回應的方式、如何交給對方東西的時間地點，我終於大膽地嘗試貼上可捐贈的東西。首先是一套四個品牌酒杯、一盒英文書、廚房用品、微波爐、一件小禮服、其中全新的電動打碎機最受歡迎，有三十八人回應。這段期間我也要到一個小檯燈、一個全新小提包和一棵美人蕉。

每天看看這個網站無形中添加不少娛樂，付出不一定要回報，能將自己不會用的東西送給別人發揮作用，而不是丟棄到垃圾桶內，或是永遠留在屋角積灰塵，真是功德無量。希望大家都可以一起利用現在社交平台的便利互通有無。

近日在步道上看到新架了一個免費的小圖書箱，裡面裝滿了各種書籍供居民分享。

街頭圖書館創始於美國 威斯康辛州的一個小鎮，它的發起人為了紀念熱愛閱讀的母親，製作了一個精巧的校舍造型圖書箱，並將放滿書籍的書箱放置在庭院中供人們自由取閱，此舉大受鄰里好評，於是他便製作了更多的圖書箱分送出去，讓人們也得以與大家分享自己的藏書，現在全美各地紛紛響應。

真是感動這種正能量的散發，使每個人都有機會付出自己的力量，使愛的芬芳飄揚在全美各地每個角落，我們一起努力學習，愛心絕對是可以傳染的，丟棄種族歧視 仇恨的言論和行動，加入散播美好的愛心行動吧！