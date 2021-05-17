許多人都說，「酒」能使食物更美味，我不是善飲之人，雖無酒量，但有酒膽，也非常認同這樣的說法。

母親生長在山西的釀酒大戶，外公經常往返關外販酒，父親當年老家的書桌底下，總也少不了一小罈子酒，據他說隨時喝上幾口，足可以提神醒腦；到了台灣 ，日子過得緊，喝酒的機會少了，但每年的過年前後，父親總會託在外島服役的友人之子，捎回一打金門高粱，接下來就不時見他飯間來上一口，喝的總是那麼小心翼翼，深恐浪費了任何一小滴 。酒的珍貴與不易得，是我對它第一個牢不可破的印象。

婚後不久有機會去舊金山，終於見到了聞名已久的汾酒，細心的先生買了好多瓶，換裝到碩大的葡萄酒瓶裡，那一大瓶被倒掉的葡萄酒並不可惜，因為我們在那尚未解嚴的年代，為父親帶回了他思念已久的味道。母親特意又做了一大桌水餃，請來了同鄉叔伯們共享這瓶來自遙遠家鄉的酒。見他們一啜一呡，每個人都不禁眉眼泛淚的同時，我把汾酒的無價也一併烙進了自己的心底。

在父親走後的幾十年裡，我經常返台陪母親小住些日子，間或也會陪她赴友之宴，這才逐漸意識到，母親竟也是善飲之人，尤其對於烈酒，她更是樂在其中。我責怪自己的粗心大意，以前看到母親滴酒不沾，原來她只是為了省給父親喝！走筆至此，不禁涙流……。

由於工作上的需要，先生三不五時會往返歐洲，隨著他經年不歇的腳步，我也進出過歐洲的許多國家，除卻見識到不同的人文與風景，多年下來感觸不少的倒也是「酒」。

姑且不論慕尼黑那一年一度的啤酒盛會，德國 的啤酒消費量一直高居世界之首，而德國人嗜飲的又豈只是啤酒！在大清早的市集裡，新鮮的花菜蔬果一應俱全，小棚內外也不乏或坐或站的人群，近看人人面前總有一杯葡萄酒，正配著麵包和香腸吃早餐呢！即使在寒冷的天氣裡，加溫過的葡萄酒冒著熱氣，仍然是人手一杯，酒是英雄膽，飲盡之後再開始一天的行程。

自從有了德國經驗，當我在瑞士和義大利 的早餐桌上，再見到隨餐而至的高腳香檳時，也就不那麼大驚小怪了。我不曾試過美酒加咖啡的滋味，但在義大利的任何小咖啡館裡，同時也都能點飲各式酒類，小室中兩種香味融為一氣，又是濃郁之外的另一番風情；至於超市裡有些酒，售價竟然比礦泉水還便宜，我在大開眼界之餘，不免難掩多少羨慕。

先生常唸叨著，若父母親仍健在，他一定會帶他們暢遊歐洲，品酒取樂；但只有我知道，父母親最愛的仍是山西老家的汾酒，與生死相依的台灣金門高粱。