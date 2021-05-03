當密西根大急流城最後一場冬雪被三月末的暴雨 融化乾淨，我家前後院的多年生灌木和喬木又開始美麗的生命啟程：李樹枝頭綻開了密集的小白花，迎春樹枝葉間冒出簇生的黃花，高大的楓樹和苦莓樹也分別長出稀疏的紅葉芽和綠葉苗。

我最愛看的總是後院陽台下的那株枸杞樹，它的卵狀披針形綠葉似乎姍姍來遲，直到四月初才展現復活的春意，但這已表明今年夏秋它將再次結出豐碩紅果，也就是被四海華人都甘之如飴的補品「枸杞子」。

說起這株枸杞樹，還頗有一番來歷。記得二○一七年四月，我在本城一家Lowe's連鎖店看到一株名叫Goji Berry的小灌木，其紙盒圖案上的一大堆深紅果子我很熟悉，這不就是我和妻多年來一直食用的曬乾枸杞果嗎？再看其英文名Goji，分明就是漢語拼音「枸杞」的意思。在美國 商店首次看到有賣枸杞樹，甚感親切，我立馬買下回家試種。

我嚴格遵照包裝紙盒上印著的種植說明，先把泥土包裹的小樹在水裡浸上幾分鐘，再移栽到陽台下充滿陽光且排水良好的一塊土地，挖坑時還特意填入一些泥炭，最後以木屑覆蓋全株根部。當年夏秋，這棵枸杞樹確實枝長葉茂，已長到和我齊腰高，但並未結果。

一入寒冬，這枸杞樹便枝衰葉落，只剩光禿禿的灰色外皮，之後又被深雪覆蓋，幾無蹤影。到了二○一八年仲春，其它多年生植物都已綠意盎然，枸杞樹枝條還不生綠葉，我有點擔心了，便用小刀淺淺刮去一塊樹皮，果然只見樹幹呈淡棕色，證實其已身亡。嗚呼！

幸好我還保留著發票和紙盒，就按照紙盒印著的一年退貨換新政策，先把紙盒底部的一塊條形碼剪下，再連發票一起裝入信封，寄往枸杞樹產地、號稱「花園州」的新澤西 某球莖公司。

瑣事纏身，時過境遷，我早已忘記退貨一事。沒想到那年七月，居然收到新澤西此公司快遞送來的一棵枸杞樹，紙盒尺寸及紙盒圖案和以前的一模一樣，塑料薄膜包裹的這棵小樹根部泥土還是濕潤如故。公司還附上一封信，既有誠懇的道歉，又有詳細的種植指導。如此守信敬業的美國公司，怎不令人喜出望外，感佩有加。

根據公司最新種植指導，我注意墊高枸杞樹根基地，增強土地排水性，就在老地方再次種下。當年秋天便呈青枝綠葉，越長越高；入冬前，我再把一堆蘆葦草圍蓋於樹的根部，壓上泥塊，也算是為它抗寒保暖，準備抵禦密西根的嚴寒多雪。

二○一九年盛夏，我這株失而復得的枸杞樹終於開紫花，結紅果。當我和妻品嘗新鮮的枸杞果時，只覺得甜味淡雅，略含生澀，但紅色汁水濃厚，清香可口，與長年食用的甘甜枸杞相比，別有一番滋味。

去年深秋，枸杞樹不僅結出更多果實，而且長高到幾乎接近我們三米多高陽台的欄杆。這高度應該二米五了。查閱福建科學技術出版社的《常用中草藥彩色圖集》，其介紹枸杞樹：「蔓生灌木，高一米多」，一米多與二米五，這差別幾近一倍，太反常了。究其原因，不知美國新澤西培育的此枸杞是否主產於中國寧夏的彼枸杞？或者，即使是同一樹種但遭遇兩國不同水土所致？記得我經常把喝過的大量茶葉末和咖啡渣埋入枸杞樹根部，這種肥料是否也有助它長高？總之，自己親手種下的果樹能夠大大高過書本定義的樹高尺寸，總是令人異常興奮，又平添幾分成就感。

不過，我的這棵枸杞樹高則高矣，但枝條還是細長如柳，樹幹也不粗壯，而且它還未像書上說的將會四處蔓生，目下還只是孤獨一株，僅僅在根部分蘗出幾枝細莖。但願這樹越長越多而盤根錯節，越長越粗而紅果纍纍，賞心悅目，香飄四鄰，那該有多美。