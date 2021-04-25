這裡說的「遊」倫敦 ，並非是真的搭乘雙層紅色巴士瀏覽美麗的英倫首都，而是一種攤開桌面的倫敦地圖上、由四個玩家展開博弈的紙牌遊戲，姑且稱之為「遊倫敦」（Ticket to Ride in London）。

它是女兒特意為我們老倆口買來，讓我們在疫情下消遣解悶用。可我死腦筋，總認為只有中國的麻將才是真正吸引人的精采遊戲，就不信那西洋玩意兒有多大能耐和趣味，所以並未認真玩過，拂了女兒的好意。女兒與兒子都不肯善甘罷休，堅持要我們嘗試玩一下，他們還專門開車過來，戴著口罩陪我們玩，不經意間居然讓我們玩上了心，幾達欲罷不能的地步。如此劇變，怎生實現？

原來，和所有遊戲一樣，「遊倫敦」也是利用人們的好勝心理讓玩客上癮，道理很簡單，即便不設賭資，誰不想搶先第一跑到終點而頭戴桂冠，沐浴在閃光燈下？「遊倫敦」的主要道具包含一張畫有各大旅遊景點和地鐵站 名的倫敦地圖；紅、橙、綠、白四色小塑料巴士各十七輛，外加印有不同旅遊路線的車票和迥異顏色巴士的紙牌。

一開始每人發兩張印有長短不同交通路線的車票和兩張巴士紙牌，之後每人每次可補兩張巴士牌或選擇出牌。四個玩家皆須用自己選好顏色的塑料小巴士，把兩張車票上標示的兩個終點站連接起來，距離越遠，得分越高；反過來，如果競爭者用與你不同顏色的塑料巴士占據了你的路線，你就斷了後路，遭至失分。基於此，我每次都集中精力先把自己的路線占領下來，以防被堵，明顯的保守玩法。但因為我擺下的大多是一輛或兩輛巴士的短路線，故僅得一到兩分而已。

有保守玩法必還有冒險玩法，那就是講究策略，眼觀六路，放長線釣大魚。兒子就是這樣的好手，他不急於出牌，而是沉住氣搜括印有同色巴士的四張紙牌，然後一甩四牌，立得七分。缺陷是，戰線拉開，候時加長，被堵截的風險必然增加。有次他有一條斜穿市區的路線被堵，一下子就丟了十一分，落得末名，標準的欲速則不達。不過他也有風調雨順、屢屢得手之時，多次奪魁稱王。到底是穩健派好，還是風險派好？只能見智見仁，由玩家自己拿主意了。

從我玩「遊倫敦」的淺薄經驗看，我承認最初的先入之見太過偏頗，一概抹煞了西洋遊戲奪人心魄的能力。女兒說得對，如果你連嘗也未嘗，又怎知其甘甜與否？實踐的結果不僅打破了我的偏見，更給我們帶來了嶄新的娛樂方式和居家消磨時間的另類歡樂活動。

與我以往堅信的玩物喪志說法相反，富有刺激性的「遊倫敦」遊戲其實給我們長者提供了開動腦筋、積極思考的好機緣，如妻子愛說的，它至少幫助我們不得失智 症。難怪鬧到後來，只要兒女來訪，晚餐畢，妻子就急不可待地要上牌桌了。

還有個意想不到的益處是，由於經常看到那張倫敦地圖，我們對倫敦市區著名地標的熟悉度已到了爛熟於心的地步，閉上眼睛也能夠知道它們的大致位置。下次再遊倫敦，相信我們可不必依賴地圖了。

總而言之，玩西洋紙牌遊戲「遊倫敦」的好處多多，讓我們全家有機會齊聚牌桌，縱橫捭闔，明爭暗鬥，其樂融融。如果有誰還沒機遇玩過這遊戲，我倒願奉勸各位不妨上手試試，看它能不能把你引上鉤？