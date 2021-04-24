又到君子蘭開花的季節了，往年君子蘭一開花的時候，紅橙色艷麗的花朵配上翠綠的葉子，人人見了都讚賞它的芳姿，向我要來移植；可是這幾個月來，在它開花之前葉子就逐漸變黃，再也見不到翠綠葉子的芳蹤，及至開花沒有綠葉的襯托也失去了紅花配綠葉的效果；我仔細思索為什麼好端端的葉子就變黃了呢？這才想起來自己才是罪魁禍首。

我從在台灣 的時候就養成節約能源和環保意識，尤其對於用水我絕不浪費，到了美國 我也秉持著這種習慣來過日子：每次洗衣機排出來的肥皂水，我都用許多小水桶留著再利用，可以拿它來洗車或洗馬桶；洗菜的水和洗碗盤的水我也可以留起來澆花用。

我的車房牆壁邊排滿了許多桶子存放這些廢水， 時日一久，我也分不清這些桶子裡放的是什麼水了，所以常錯把肥皂水拿去澆花，這下子君子蘭當然就中毒了。我只好亡羊補牢的像給人解毒一樣，勤澆清水，希望能稀釋土壤中的毒素，還好雖然一叢花裡葉子黃了一半，可是花期一到它倒如時開花了，這才使我稍微釋懷。

我住的是海景區，離海很近，此次事件使我想到地球環境的整體污染問題，試想，地球上所有人口每天排放出來的污水，經過下水道到最後回歸大海，那麼這些化學毒素夜以繼日不停的排放到海裡，污染了海水也會影響到海中生物，到時候我們這些製造毒素的人類就是最終的受害者。

對下一代的民族教育 中應該特別加強環保教育。記得四丶五十年前我到日本旅遊的時候，走遍全日本的大城市和鄉村地區，給人的感覺就是到處都很乾淨，無論大城市的公共洗手間或是窮鄉僻壤的民間公廁，絕對看不到亂丟垃圾的情況，沒有到處丟棄的塑膠袋和廢紙，連鄉間的廁所都乾淨而無異味。這幾年我回台灣，也驚異的見到國民教育水準改善，就連公家廁所都擺設著鮮花盆景，從這些小地方上看得出國民教育水準的改善。

反之在美國住幾十年，看到環境衛生每況愈下，隨街可見廢棄物及塗鴉，到處可見的露宿街頭者。我既無法兼善天下，只好要求自己養成好習慣獨善其身了。