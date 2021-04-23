圖╱曾華容

前幾天，在整理書桌時，看到在抽屜最下層躺著一包厚厚的紙袋，抽出一看全是精緻的彩色美食 影印圖，秀色可餐，令人饞涎欲滴。一張一張看下去，穿越時光憶起往事。

記得有一年兒子請了一個禮拜的假，帶我們去西雅圖 旅遊，銷假回去上班時，兒子從辦公室長廊走道望過去，忽見有一窗口貼滿好多美食照片像新開了家餐館，很驚訝。走進辦公室以為走錯了房間，仔細一看，他開始大笑，原來同事趁他去度假時來個惡作劇，想給兒子一個大驚喜。

回家後兒子提起這事，我忙說：「辦公的地方貼這麼多醒目的美食，不知您們大老闆如何想？趕緊取下吧」！兒子回說：「剛度假回來，手邊有不少事要做，還沒空去處理」。我和外子答應去幫忙把它取下。

周六，一進兒子辦公室，三面牆、門窗及櫃子、辦公桌、椅子，滿室都貼了彩色影印紙，外子拿起相機一一拍下存留做紀念。而我很好奇的數算著貼了多少張？天哪！竟有近百來張，有中餐有西餐，有飯前飲料，主食、沙拉、點心，琳瑯滿目，除了缺桌少椅，還真以為誤入餐廳。

彩色油墨很貴，光拷貝這麼多圖片，就不知要花多少時間，要貼上它也很費時，想必是多人合作的創舉。這些同事是共進午餐的好朋友，都愛美食，彼此會把吃過的美食照片放在臉書上一起分享。辦公室貼上的照片全是兒子去拉斯維加斯、洛杉磯、聖地牙哥、新奧爾良及西雅圖、夏威夷吃過的美食，同事把它當一次展示作秀。這些紙質好又漂亮的美食照片捨不得丟掉，我全打包帶回家。誰說念理工科的人呆板？開起玩笑來還真是瘋狂呢！

兒子從小跟著我們吃中國 食物，吃得津津有味。但自從上班後，經常與同事一起外出午餐或聚會，大伙兒愛嘗鮮，經常變換口味。美食吃多了才發覺日本料理口味清淡，西餐少油膩，從此就很少再光顧中式餐館，嫌它吃後口乾舌燥，除非親戚請客的場合才出席。

愛美食的兒子常看美食節目、閱讀美食書籍，眼裡的食物絕不僅僅是食物而已。他對食物的品味要求極高，細心品嘗美味外，對氣氛，食物擺盤的美感及服務都很講究。他的人生觀是重質不重量，滿足味蕾才是最大的享受。

他會經常上網查詢哪家餐館有美食，在過年過節或特別有紀念意義的日子，帶我們去品嘗美食佳餚。外子和我有幸沾了兒子愛美食的光，去過Napa的法國洗衣店(The French Laundry) ， Los Gatos的曼雷沙餐(Manresa) ……。這種高檔星級的餐廳，每道菜小巧精緻、不但色、香、味俱全外，更講究餐具瓷器的搭配，擺盤像藝術品創意十足美得無與倫比，令人捨不得吃。每上一道菜都有驚喜的感覺，一小口一小口慢慢品嚐，真是人間美味。除了感官的享受，也是視覺上的一大饗宴，更體會出大廚對餐飲完美的要求。

享受美食之外，兒子如數家珍的陳述主廚的生平和歷練及廚藝，各家餐館的特色及風味和取材來源，讓我們從中體會不同文化的美食藝術。

感謝兒子愛美食，讓我們有口福享受精緻的佳餚，感受高檔星級餐廳的氣氛及排場，雖然花費不貲，但人生有幾回可以如此樂開懷。

每個人的生活方式和嗜好都不同，有人愛名車喜歡名表，有人愛華服住豪宅；有人喜歡名酒愛跳舞，有人喜歡美食愛旅行，只要經濟許可，不是瘋狂過度又何妨。