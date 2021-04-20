一場突如其來的瘟疫荼毒全世界，約二十億人深受其害。以每二十個人擁有一條狗來保守估計，就有多達一億條狗狗與人類共同受到疫情 的影響。

狗狗跟主人一起居家避疫 ，難題之一是遛狗。狗是需要遛的，既是為了解大小便，也是為了運動。有些地方居家避疫禁止外出，但遛狗例外。有些無狗的民眾在家悶得受不了，乾脆就向狗主借狗去遛，有的狗狗一天裡竟被借去遛了二十次，累得都趴窩了；更有些地方的居家避疫，連樓都不准下。住在高樓的狗主就用繩索將狗狗栓住，從陽台吊下去，待狗狗在地面把大小便排凈，再把狗狗吊上來。

相比之下，狗狗在我們這裡要幸運得多。我家狗狗平日裡陪我們散步，要走四、五十條街。疫情初起時，我們改走中央公園；那裡道路寬闊，遇人可保持社交距離 。後來疫情緊張，連狗公園都關閉了，狗狗就跟著我們居家避疫了。

但是我家狗狗出去慣了，還是不依不饒要出門，好在紐約的居家令並不禁止遛狗。我們帶狗出門注意三點：一是掌握時間。清晨七點前和晚間八點後，街上行人很少，我們就在這個時間段遛狗。二是選擇地點。遠處當然不能去了，好在我們小區有個三層車庫，最上面一層是露天的，就帶著狗狗到那裡去走走。三是保持社交距離。遇見其他遛狗者，不但人與人，狗與狗也都要保持社交距離。

在這場瘟疫裡，更有的狗狗經歷了死裡逃生。有些狗主外出探親，把狗狗關在家裡，留足了狗糧與飲水。他們原計畫幾天後返回，沒料到遇到封城回不了家，十分擔心自己的狗狗。好在愛狗人士有微信群，狗主人就向群裡求助，請群友上門看望狗狗。可是群友進得了社區，卻進不了門，於是狗主全權委托群友找來鎖匠開鎖，解救已經水盡糧絕的狗狗。群友們隔三岔五去看望可憐的狗狗，有人更把狗狗帶回自己家裡暫住。

疫情之下，有些無家可歸的狗狗卻迎來了命運的轉機。居家避疫後，許多人有大把空閒時間無從打發，感到孤獨，有了尋找陪伴的需要。疫情開始後，紐約領養狗狗網站的訪問量激增，動物護理中心本來擔心眾多狗狗無人領養的命運，沒想到竟收到超過五千份領養申請，遠遠超過疫情前。

狗狗在疫情裡並不總是扮演被動的角色。科學家正進行一個訓練，利用狗狗超級靈敏的嗅覺，來快速篩選新冠病毒攜帶者，準確率甚至超過臨床檢驗，這將使機場和劇場等公共場所的正常開放成為可能。如果真能如此，狗狗將為戰勝瘟疫作出巨大貢獻。

狗狗是人類最忠實的朋友和伴侶，我們給了狗狗一個溫暖的家，狗狗則給了我們矢志不渝的愛與忠誠。在這場空前瘟疫中，狗狗始終與我們同命運共患難。