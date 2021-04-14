自從孩子們上學後，我每每為了早餐和便當菜絞盡腦汁，遂想起母親過去為全家辛勤準備的菜餚。當年在報社任職的母親總是雞鳴而起，爭分奪秒，吃的方面，講求簡單自在。由於綠葉蔬菜二次蒸後容易發黃，不適合做便當菜，母親根據季節變化，輪番用胡蘿蔔、馬鈴薯、蓮藕等根莖蔬菜，伴隨肉絲混炒。典型的葷素搭配，沒有響叮噹菜名，卻是綿密軟香，家常可口。

暑假期間，奶奶常帶大弟南下高雄探親訪友，親戚們對白皙可愛的弟弟寵愛有加，飯桌上的蝦、蟹全夾給他吃，結果導致他皮膚過敏 ，經常得弄中草藥洗澡。從此只要換母親做飯，海鮮湯品僅限於薑絲魚湯和蒜頭蛤蜊湯，其餘的生猛海鮮一概列入黑名單中。

為了應付眾多家人，母親炒青菜總是單品項，並且是碩大一盤。善於鏤月裁雲的奶奶對此評價為：鄉下人做的飯。母親並不以為意，因她從小生長在空氣新鮮的田野間，外公和外婆務農，吃的東西全是原味的有機食物。外婆給她準備的便當菜是：新鮮鵝蛋、地瓜葉、剛出鍋的豆腐和豆花，全是自家養、自家種，最讓母親自豪的是：「連老師都想要和我換便當！」

比起蛋糕甜點，她認為天然水果似乎更加解渴、舒心。台灣 盛產的番茄、芭樂、蓮霧都是母親的最愛，尤其是甘蔗。記得兒時晚餐後，大家圍著矮桌，你一節，我一節，吹笛弄簫似的啃吸甜美的蔗汁。由於是用舊報紙放蔗渣，沒事還可瀏覽錯過的新聞、副刊，在這一小段時間裡，我們彷彿頓入空靈之境，輕鬆 、愜意。

出國前我和朋友去梨山玩，帶回高麗菜，高冷地種植出的蔬菜，炒出後爽脆甘美，母親特別享受那自然的味道，以讚嘆的語氣慢慢入口。

家裡的陽台上擺滿了各式花朵，爭妍奪目，有次返台，我獲准吃了一個她種在盆裡的火龍果。少見的紅心，鮮嫩水靈，有驚艷之感。母親說：「這個火龍果是你大阿姨送的，個頭不如田裡長得大，但皮薄味甜。」眼前的花卉承接著母親悉心的照料，似乎也將親情圈成一片，共同滋長。

小妹的婆婆用麵包泥做成牽牛花手工藝術品，送給母親。紫色的花瓣栩栩如生，柔和優雅，令她有感而發，說起和外婆兩人從前都用牽牛花汁洗頭，洗出烏黑亮澤的髮質。仔細想想，那得用多少朵花才能泡出洗頭的水來？母親的耐性非同小可，她能神閒氣靜捋順花汁，也能手工磨薑，用紗布細濾出一盆薑汁，置入雞腹中，蒸出醇香的雞湯。

重視保健的母親，八十多歲牙口完好，經常自己買菜做飯，一買就是好多。打開母親的冰箱，東西滿到連小燈泡都看不見，黑壓壓一片。想起今年初大學學測的作文題目：「如果我有一座新冰箱」，估計母親再來一座都不夠。我們擔心她提重物，讓她悠著點，但她理由堂皇：「兒孫們回來都要吃新鮮的蔬果啊！」

俗語說，巧婦難為無米之炊，準備充分才能運籌演謀，變出了饞涎欲滴的珍饈美饌。滿滿的冰箱，見證了母親博大無私的愛。