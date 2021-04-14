離開台灣 ，到語言、文化不同的社會與不同族裔的人相處了將近三十年。偶爾回台灣探望父母及家人，見弟弟的小孩，也就是我的姪女、姪子，姊弟三人每到傍晚總有一人出去買珍珠奶茶，他們玩遊戲、聊天時喝。此情此景讓我不禁想到：我小時候也流行珍珠奶茶嗎？思來想去，倒是想起了「銀河冰果室」。

銀河冰果室是位於我家附近的一間冰果室，很受市民喜愛，冬夜裡最香的是麵茶。冬天晚上和弟弟和妹妹出門，回家路過，聞到麵茶香和滾水呼嚕呼嚕的聲音，妹妹就會撒嬌，敲哥哥一碗麵茶。冷風颼颼的冬夜，叫一碗熱騰騰的麵茶，和弟妹們窩在店內隨意閒聊，麵茶小口、小口的吃，把大碗舔得乾乾淨淨，像洗過一樣。

夏天，冰果室的四果冰、八寶冰以及綜合果汁最受歡迎。無論什麼年紀的學生，放學後都喜歡到銀河冰果室喝飲料、聊天。我和弟弟妹妹也常去吃四果冰、八寶冰，坐在店內一角落，我們天南地北的聊，包括要不要參加棒球校隊、要看什麼課外書、該如何存錢等等。

我上高中時，小妹還在國小念書，對於高中生活有無限嚮往，而我高中時，已經意識到閱讀課外書籍的重要，為了鼓勵小妹多閱讀，我還存下自己的零用錢當成一筆助學金基金，補助小妹買課外書籍；弟弟也為了讓小妹養成儲蓄的好習慣，設立一個兄妹銀行，主動幫小妹保管多餘的零用錢，並自掏腰包，隔一段時間就付利息給小妹。

冰果室內，可以直接看到店員準備冰品和現打果汁，像我點木瓜牛奶 ，店員即刻把一大碗木瓜和一大杯鮮奶，倒入果汁機，打成香醇濃烈的果汁，香味撲鼻而來，讓我們有貨真價實的感覺，我們總是慢慢品嘗。

談到木瓜牛奶，相信小妹一定要翻起被哥哥們欺負的舊帳。我們小時候門窗總有縫隙，會讓蚊蠅進屋，有蚊蠅也就有壁虎。壁虎在家裡活動吃蚊蠅，當然也會拉屎，當妹妹的書桌出現壁虎屎，她們只會尖叫，向哥哥們求救。我和弟弟也都會展現當哥哥的英雄氣概，幫妹妹把書桌弄乾淨。久而久之，我們就不耐煩了，妹妹於是提出用木瓜牛奶交換清潔工作。漸漸地，這種對價成為常態。

壁虎屎外觀像一粒長飯粒，一端黑一端白，有時候我和弟弟想喝木瓜牛奶，卻偏偏沒有壁虎屎，於是我們有了壞點子：把飯粒揉捏成壁虎屎的形狀，把其中一端沾一下墨汁。假壁虎屎放在小妹書桌上，一樣可以賺到一杯木瓜牛奶，屢試不爽。

我高中畢業後，上大學、當兵、工作、留學都在外鄉，就把「銀河冰果室」給淡忘了。回家時，曾經路過銀河冰果室舊址，卻不見它的蹤影，我以為它被珍珠奶茶給淘汰關門了，竟有一種悵然若失的感覺。

現在不管是在台灣或美國，都隨處可見星巴克 和珍珠奶茶，傳統老店卻逐漸凋零。後來得知「銀河冰果室」易地重開，我有種尋回失聯多年老友的感覺。我期待疫情早日緩和，也期待著回台灣，我一定要去看看這個老友，嘗一杯木瓜牛奶，再次回味當年與弟弟妹妹和樂相處、互相戲謔的溫馨時光。