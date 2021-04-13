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偶然的巧遇

平心

去年夏天，朋友傳來了一首歌「可可托海的牧羊人」的視頻，才聽完第一遍，就讓我驚異於那動人的歌詞與優美的旋律；歌聲淒婉，如泣如訴。

這首充滿情感的歌曲瞬間傳遍網路，深獲好評，它的知名度也跟著暴增，成為熱門話題。歌詞描述的是在新疆可可托海草原上，漂泊生活的牧羊人和養蜂女之間純潔、淒美又無奈的愛情故事。

再多聽幾遍，更是喜愛有加。之後我每天重複播放著那百聽不厭的旋律，並記住了歌詞，甚至連夜裡醒來，縈繞在腦海中的也是那曲調，但我一點兒也不介意，好久以來，還沒有一首歌能讓我這麼著迷的。

有一天在前往附近公園的路途上，我邊走邊輕唱著這首歌；進入公園後不久，似乎隱隱約約聽見從不遠處傳來悠揚的豎笛聲；我仔細聽著，當場愣住了，這不就是我正在哼唱著的 「可可托海的牧羊人」嗎？是何等的巧合，我竟在這一個北加州小鎮的公園裡，無意間聽到有人正吹奏著我喜愛的一首中文歌曲，讓我驚訝莫名。

於是我隨即順著樂聲來源的方向去探尋，等我慢慢走近了，方才發現原來音樂是發自一把直立型的高音薩克斯風，那熟悉的曲調經由管樂器的詮釋，音色更加貼切地傳達著這盪氣迴腸又淒美的曲子，真是扣人心弦。

我望著吹奏者孤立專注演奏的背影，它與遠處的青山，及在藍天白雲下的湖面噴泉已結為一體，頓時構成了一幅賞心悅耳的和諧畫面。

我駐足在他後面不遠處，靜靜聆聽著他一遍又一遍的演奏這首曲子，旋律時而哀怨、時而夢幻、更多時候是淒傷。一直到他放下樂器停止了吹奏之時，我正思考著是否前去與他交談，但見他似乎在冥思之中，便決定不去打擾他，此時無聲勝有聲，讚美反成了多餘。

我輕快地朝來時的方向走去，感覺有如剛從一場妙不可言的音樂會散場後，心中猶帶著似鐘鳴過後，遺留著絲絲的振動，令人回味無窮。

加州 新疆 北加

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