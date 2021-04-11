沒有人知道西方人為什麼有愚人節這個節日，一種說法是因為三月下旬是春天的開始，經過了寒冬，春暖花開，大地回春，大家心情都很好，喜歡熱鬧的人聚在一起，彼此開開玩笑作樂，久而久之沿成習慣，就把春分後的某一天訂為愚人節。

另一種說法是，十五世紀有位天主教教皇下令實施新的喬治亞曆法，把一月一號訂為一年的開始，但是有些人沒有得到消息，仍按照舊朱力安曆在四月一號慶祝新年，於是這些後知後覺的人在當天就成了別人的笑柄，被叫做四月的傻瓜蛋。本來西方人都接受這個解釋，信以為真，但後來這個道理被推翻了，因為英國到公元一七五二年才正式啟用喬治亞曆法，而西方的愚人節傳統早已行之有年。

一九八三年，波士頓 大學一位教授表示，據他的研究，羅馬帝國的康士坦丁大帝是位明君，宮庭裡有個小丑，專門用開玩笑的方式來勸說皇帝做錯的事，請他三思改過。這小丑看似是開玩笑的傻瓜，其實他絶頂聰明，才能四兩撥千斤的大膽向大帝進言。

康士坦丁大帝為了報酬小丑，訂在每年春天到來的四月一號，讓小丑當「一日之君」，並且把這一天命為「四月傻瓜日」。波士頓當地的報紙發表這條消息以後，全美各大報紛紛轉載這個訊息，直到好幾個禮拜以後，他們才發現歷史上根本沒有這回事。原來他們被教授開了個大玩笑，自己成了愚人節的大傻瓜。

我第一次感受到愚人節是在唸小學五年級的時候。我被老師挑選成演講比賽的選手，和一位六年級的女生一起代表學校參加全縣市的國語演講比賽。我已經準備了好久，不但把演講稿內容背的滾瓜爛熟，而且按照老師的教導，把聲調的抑揚頓挫、手勢的動作，完全熟記在心，雖然如此，這是我生平第一次參加比賽，非常緊張，比賽的前幾天我小小年紀就嚐到寢食難安的滋味。

終於等到比賽那天了，媽媽特別把我的白制服上了漿，又燙得筆挺的，讓我光鮮亮麗的去學校。當我走進校門，那位六年級的女生匆匆忙忙的跑過來告訴我，比賽取消了，得照常去教室上課。我聽了心裡百味雜陳，不知道是比賽取消沒有壓力而高興，還是有不戰而退的失望而難過，一時之間，張口結舌，說不出話來。她馬上拍手大笑說：「今天是愚人節，騙妳的」，氣得我半死。結果我化悲憤為力量，那天的比賽裡我的表現特佳，得到冠軍，打下了我學生時代成為演講比賽達人的基礎。

來美國 以後求學就業，每年的愚人節我都照樣上班，從來不做傻事。多年前我剛剛升遷成督導，成了社會局裡第一位，也是唯一的一位亞裔 督導，因此我特別認真做事，不苟言笑。有一天早上我進辦公室，打開電腦，把通關密碼放進去，居然上不了電腦，螢幕上告訴我「密碼錯誤」，我再次更仔細的輸入密碼，還是打不開電腦。

我百思不解，正在逐字推敲密碼時，辦公室門口敲門，我打開門，看見我小組的人擠成一堆，笑彎腰的一起來自首，原來她們把電腦鍵盤上字母都拆下，亂換順序再放回鍵盤上。真相大白後，我們都笑成一團，從此在小組裡領導，我也不再那麼嚴肅了。愚人節對我的影響，只有這兩次難忘的記憶。