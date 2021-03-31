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路不拾遺

羅吉原

我們是六十五歲以上的老人，新冠疫苗已經打了兩針，又過了三周，疫苗開始發生效力，所以我們周末開始出去中餐館吃堂食，也順便去餐館附近的中國超市買菜。

我們去一家慕名已久的中餐館，點了蚵仔煎、臭豆腐、鹹豆漿、糯米飯糰等家鄉味小菜。時值冬日氣候寒冷，我在襯衫外加了一件背心。在餐館裡脫下厚夾克，老婆注意到我的背心穿反了。

吃完午餐，我掏出襯衫口袋裡的錢包付帳，然後到附近一家中國超市買菜。結帳時，我又掏出襯衫口袋裡的錢包付帳。買完菜，回家休息。

下午我習慣小睡一下。正在睡夢中，突然家裡的電話鈴聲大作，中國超市的店員打電話來，說我的錢包留在店裡，内有駕駛執照（有照片）、幾張信用卡、還有少許現金。店員說是別的顧客在超市的停車場撿到的，他們請店裡幫忙找到失主。

這個錢包我一直放在襯衫胸口的口袋，數十年如一日，即使到全世界各地旅行，它永遠是放在襯衫胸口口袋。有些人的錢包喜歡放在褲子口袋，也有人放在褲子屁股上的口袋，但我覺得放褲子口袋容易遭扒手，尤其屁股上的，特別危險。錢包放胸口口袋，我還從沒出事過。

那這天到底發生了什麽事？老婆發現我背心穿反了，是原因。當我把錢包放回胸口口袋時，因為反穿背心的阻擾，錢包極可能掉出口袋。如果背心穿對邊，開口低一些，錢包就容易滑入口袋。

中國超市的店員如何找到我的電話號碼？因為我對數字的記性一向不好，錢包裡，我放了一張小紙條，上寫著「老大」、「老二」等，隨後有十位數的電話號碼。中國超市的店員馬上打電話給住紐約市的大兒子。

那時大兒子正在休息養神，看到一個陌生電話打進來，以為是「騷擾電話」，也可能是「詐騙電話」，他不接。電話的另一頭則是十萬火急，留話數次，大兒子聽了人家的留言，知道事態嚴重，趕快回話，超市店員才打電話給我。

我們立刻趕回中國超市找到店員領回錢包。店員說打電話找到我不容易，我掏出錢包裡的一點現金，給他當小費謝謝他。店員拒收，說他處理過很多顧客遺失的錢包，有人還有千元現金，他一律拒收任何酬勞，因為這是他該做的事。

這是我到美國數十年第一次遺失錢包，如果找不回來，非常麻煩，好在社會上好心人多，路不拾遺，才化險為夷。不過我們受了人家的恩惠，也要常做善事，回饋社會。

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