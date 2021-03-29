中國 孕婦要守的禁忌特別多：不做或少做家務、停止運動、不提重物、不能攀高；飲食上不吃辛辣、不吃生冷、不喝酒、不吃有殼海鮮；不敲釘子、不用剪刀、不移床、不搬家……。隨著時代發展，還有新的禁忌：孕婦要穿防輻射服。

美國 孕婦可就沒有這麼多規矩，基本上平時做的事懷孕後一樣照做。吃喝沒有禁忌，怕生冷？醫院給產婦提供的都是涼水甚至加冰塊；運動照常，有運動員孕婦還參加舉重和馬拉松呢！但我見到有些親戚朋友的小孩皮膚又白又滑，有些則是粗糙甚至過敏 ，一吃海鮮就又紅又癢甚至潰爛，我不想小孩將來皮膚過敏，以防萬一，我乖乖地戒吃有殼的海鮮。

孕期一直平安無事，最後一個月竟然出現突發事件，中美文化的差異給孕婦帶來困擾和驚嚇。

學期末有個一年一度的畢業旅行，一般是教畢業班的老師帶隊。雖然我也教畢業班，但我覺得校長肯定不會安排一個懷孕超過七個月、隨時可能生孩子的孕婦去長途旅行。誰知我太中國思維，太想當然了。安排畢業旅行的是西班牙裔副校長，她才不會像我們中國人那樣把孕婦當特殊照顧對象呢。

當我打開安排畢業旅行的電子郵件時，瞬間懵了，我竟然被安排去跟隊旅行！畢業旅行是去另一個州偏僻山上的度假村，坐巴士單程都要兩個小時，需要早出晚歸，差不多是平時上班一天的兩倍時間。這麼勞累的行程我怎麼受得了？

我趕緊去和副校長說我不能去旅行，請她換人。誰知她一點都不當一回事，說工作都安排好了，沒人可換，她還說，另一位懷孕的歐洲裔同事黛安娜也去，怎麼我就一定要求換人呢？難道說我們中國人的命更矜貴嗎？我們中國人的體質更脆弱嗎？中國孕婦更需要特別照顧嗎？校長如此一反問，我竟然無言以對，不知如何解釋了。

我把校長安排我去旅行的事和家裡人一說，不得了，家裡炸鍋了：「妳都卅九歲了，很難得才懷孕，妳們校長怎麼不體諒妳呢？」在她們西方人的思維裡，孕婦就是正常人一個，可以一直工作到生產前一天，而且產後一個星期就可以復工，也沒有坐月子的概念。

「長途巴士在山路上顛簸，很容易就動了胎氣。如果早產了，偏僻山裡可能手機信號都不好，荒山野嶺沒有醫院，怎麼辦？可是要出人命的呀！」經家裡的老人一說，我也越想越害怕：如果真的有意外發生，我今生可能都沒有當母親的機會了。

這當然也是我的錯。校長在安排畢業旅行之前有電郵問老師，誰想去或不想去，只要回覆了，她就按照老師的意願安排；但我太大意了，以為像往年一樣是華裔正校長安排畢業旅行，她肯定不會安排我去，就沒回覆，現在工作都安排好了那就難改動了。

我向一位好友同事求助，和她互換了工作，她替代我帶學生去旅行，我留在學校給她的學生上課。無端端被驚嚇一場，大肚婆撞上中美文化差異的難題，總算有了完美的解答。