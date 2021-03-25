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吃火鍋

梁蘭蓁

現在在加州，到處都有各式各樣的火鍋店，有中國式的傳統火鍋、日本式的涮涮鍋、韓式的泡菜火鍋……，種類非常多。這裡的火鍋店一年到頭都在營業，冬天進到店裡就有一陣陣暖暖的火鍋香味四溢；在夏天，雖然外面艷陽高照，暑氣逼人，火鍋店裡會開著超強的冷氣空調，叫人可以舒舒服服的猛吃火鍋。

六、七十年前的屏東，街上沒有火鍋店，要吃火鍋都是自己家裡準備的。我們家有一個銅火鍋，中間有一個大煙囪，肚子繞了一圈深深的湯鍋，底下打開一個洞口是燒木炭煮火鍋的。那時候家裡沒有冷暖氣空調，在寒風冷冷的冬天晚上，家人圍爐吃火鍋，不但肚子吃得飽飽，全身還暖烘烘的。

即使那時我的年紀小，在那個場合，我還是特別感覺到家的幸福和溫暖。不過因為爸爸長期不在家，媽媽要上班，吃火鍋的食材準備得花不少工夫，所以記憶裡，我們小時候吃火鍋的次數不多。

大學時代，我和當時的男朋友，也就是現在的先生都是靠家裡寄來的生活費緊湊的過日子，我們大多在學生餐廳吃物美價廉、但實在是不怎麼好吃的餐食。偶爾會去學校外面的餐廳打牙祭。

校門口有一個賣沙茶火鍋的攤位，生意很好。有一次我們不惜工本進去叫了雙人份的沙茶火鍋，果然好吃到不行。只可惜，以我們年輕人的胃口來說，分量並不夠。男朋友建議我們再來吃一次，不過我們要自己帶食材去用店裡的火鍋添料，這樣我們就可以吃個痛快。

後來，我們到校區旁邊的建國市場買了好多青菜、粉絲和新鮮魚丸，先在宿舍把菜洗乾淨，把泡好的粉絲和魚丸裝在便當盒裡，準備就緒，我們再去那家沙茶火鍋攤子，照樣點了雙人份的火鍋，在盤子快要空以前，趁著別人不注意，悄悄地抓出粉絲、魚丸和青菜來補充。

我們自己帶來那一大籃的東西，藉著原來的火鍋湯汁，燙得十分可口，我們還不時請老闆娘添加免費的湯。老闆娘大概奇怪怎麼我們桌上的食材一直吃不完呢？那一次我們真的把火鍋吃到飽。現在想想，老闆娘一定也看清楚了我們兩個窮學生的「DIY自助火鍋」把戲，大方放我們一馬吧！

五十多年前來美國留學之初，在外州的中國餐館多還是賣些咕咾甜酸肉之類的西式中餐，當然沒有賣火鍋。自從我們畢業，立業後，隨著先生的工作，終於在三十多年前搬到南加州來。我們剛到的第一個冬天，好朋友劉兄嫂就帶我們去洛杉磯中國城去吃火鍋。那是我第一次見識到那麼多種火鍋醬料的陣容，蔥花、蒜粒、生辣椒片、醬油、醋、麻油、辣油、豆腐乳、芝麻醬、辣椒醬、沙茶醬……林林總總，擺了一大桌，任由客人自己拌取。我們從外州搬來的人像是化外之民，看到又喜歡又感動不已。

現在洛杉磯的華人商圈早已向東移動，許多火鍋店也在我們家附近開張，先生和我喜歡每一家都去試一試。現在上了年紀，胃口小了，又擔心膽固醇，已經不能大吃了。我們都說這輩子最好吃、最難忘的火鍋還是學生時代在校門口攤子吃到的。

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