主臥室和浴室的牆壁裡面又傳出嘎嘎聲，我知道白蟻又來襲了，我現在住的兩層樓獨立屋是六○年代蓋的，屋齡也有五十多歲，當時買的時候，就在車庫裡看到好幾張除蟲公司以前留下來的殺蟻通知，美國 的房子大都是木造的，普遍上都有這個問題。

我上次殺白蟻也有十多年了，當時還參考一堆資料，後來才知道白蟻大概分兩種，一種是地下白蟻，順著地基裂縫鑽進來；另一種乾木白蟻，專吃屋子的梁柱。為此殺法還不一樣，前者是在地下順著地基邊打藥劑設下防火牆，後者就是常見的搭帳篷把全家包起來灌毒氣。房子是一生最大的投資，這錢我不想省，於是有打藥也灌氣，務必除惡務盡。

搭帳篷通常要三天兩夜，吃的東西都要先移走，除蟲公司還會提供大塑膠袋，把貼身衣物、牙膏牙刷、化妝品藥品、茶杯碗筷等包裝起來避免中毒。這次是我第二次殺白蟻，所以駕輕就熟，都按照規定處理好，我暫住姊姊家，就等著第三天一早除蟲公司拆掉帳篷。

話說那天早上七點不到電話就來了，但是我聽完卻如五雷轟頂，因為除蟲公司說他們的工人去了，但是發現帳篷已被割破，竊賊打破窗戶進去偷東西，他們也代為報警。我趕回家後，工人已卸下帳篷等著裝車離開，警察 也很快趕來，但只能留下一張失竊財產申報單「備案」了事。

更大的驚訝還沒完，灌氣殺白蟻之前為避免失火或爆炸，要先通知瓦斯公司斷氣，之後再接回來以保安全，午後瓦斯公司的員工依約而來，我向他講述了今早的「不幸」，他老兄馬上 「啊哈」一聲，指了一下遠方幾條街外，說他昨天也是去那接回瓦斯，那家也因為殺白蟻失竊了。

事後我把整個家都檢查一遍，除了主臥室被翻個徹底，其他房間還好，感覺竊賊是在第三天一大早趕在工人來之前行竊的，雖然毒氣基本已經散了，但竊賊也怕中毒，所以大概只翻找了幾分鐘吧！不出所料，我損失幾張紀念紙鈔外沒有別的，也很「感謝」這個竊賊，因為除了翻箱倒櫃並沒有做出其他破壞，後來那個被打破的窗戶花了一百六十美金換玻璃了事。

加州 這幾年的治安江河日下，網購放在門口的包裹不翼而飛、砸破車窗玻璃偷車內物品、入室行竊，甚至大白天行搶的事也層出不窮，但想不到宵小「精準定位」，敢冒著中毒的危險趁著殺白蟻之際來行竊， 也算賊膽包天了，請大家提防也要留個心眼，因為防人之心不可無，不要給自己帶來破財之災啊！