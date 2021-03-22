「淡淡的三月天，杜鵑花開滿山坡上……」，這首膾炙人口的歌曲，把三月天遍地開花的山坡妝點得美極了，我最喜歡看到這種遍地開花的景色。

南加州 得天獨厚，因為氣候溫和濕潤，每年的一、二月是雨季，到了初春的三月，野外的山坡上就開滿了各色各樣的野花，尤其是加利福尼亞罌粟花，可以開到遍山遍野都是。讓我想起了朱熹的《春日》詩 :「無邊光景一時新，等閒識得東風面，萬紫千紅總是春。」春天的野花真的是美不勝收。

在南加 州，春天要欣賞無邊無際的野花很容易，只要從州際高速公路往郊外開，一到兩個小時左右的車程，就可以看到高速公路兩旁盛開的各種野花。但是想好好賞花和拍照，就要事先做一點功課，因為有些地方是不可以隨便停車的，有安全上的顧慮，也有法規上的限制，必須到有規畫停車場的地方才能停車賞花。

距離市區最近的一處賞花地是占地一萬四千英畝的奇諾崗州立公園，位在華人聚居的奇諾崗後山，有著除了橙色的罌粟花外，還有許多種類的植物和其他種類的花卉。

位在洛杉磯 北部的蘭卡斯特(Lancaster)羚羊谷的高地沙漠州立公園(High Desert State ParK)，加利福尼亞州的州花—罌粟花每年三、四月都會綻放。洛杉磯北邊五號高速公路往北，貝克斯菲爾之前轉一三三公路的強風野狼保護區(Wind Wolves Preserve)，春天時罌粟花成片盛開，像極野花地毯。

洛杉磯南邊靠近聖地牙哥北邊的卡爾斯貝(Carlsbad)花田，每年的三月到五月都可以欣賞到成片的花圃，只是這裡的花田是人工種植的，並不是野花。

位於洛杉磯東邊的約書亞樹國家公園，車程約兩小時。從入口到Cottonwood Visitor Center之間的Lost Palms Oasis Trail，來回約七英里的徒步路線，一路上有很多沙漠野花，是最好的觀賞地。位於洛杉磯東南方向的鑽石谷湖(Diamond Valley Lake)，車程約兩小時，鑽石谷湖是南加州的儲水池，經常乾旱的南加州，依靠鑽石谷的湖水可以維持六個月的緊急用水。這裡的徒步小徑沿途風景優美，罌粟花、風鈴草、鼠尾草等野花遍地。

位於洛杉磯西邊的磨菇點州立公園(Point Mugu State Park)，約一小時車程，這個位於聖莫尼卡山脈與海岸線交匯處的州立公園擁有超過七十英里的步道，在春季有很多野花，如巨型金雞菊，羽扇豆和罌粟花。在洛杉磯北邊的馬里布溪谷州立公園(Malibu Creek State Park)，約一小時車程，每年三月初到三月中旬開始綻放紫色的櫻花草、馬鞭草、黃色的蒲公英、紅色的罌粟花，組成五顏六色的花地毯。

住在南加州地區的人們是有福的，不但夏天不熱，冬天不冷，上山下海都在一個小時車程以內，平地冬天不下雪，想賞雪、滑雪就開車上山，夏天想要海水浴，只要開車到海邊就有沙灘可以下海游泳。春天有漫山遍野的野花可以觀賞，秋天也有楓紅和金黃色的銀杏可以欣賞，實在是非常適合居住的好地方。