二○二一年的到來，好像生活正慢慢變得平靜。我每天早上醒來習慣聽聽音樂、唱唱歌，讓自己心情放鬆，再喝一杯咖啡 ，吃完早餐就會和先生到附近散步。

我們住在加州 東灣郊區，接近丘陵的地方，馬路寬闊，散步到一些安靜的社區，我欣賞每戶人家前院的花草和裝飾。很多人家把前院用幾何的圖案搭配一些不同顏色的小石頭，盆景，小橋流水裝飾，看起來美輪美奐。

我看見很多不同種類水仙花，有橙黃的、白色的正在盛開，粉紅色的辛夷花也在綻開笑臉；藍色的天空漂浮著白雲，遠觀像一幅寬闊的大屏幕。立春後，山丘被綠草覆蓋，枯枝開始發嫩芽，路邊開滿了薔薇花，小蜂鳥在忽上忽下跳動著，好像在玻璃鏡上面，蜻蜓點水一般可愛。路邊紫色的迷迭香發出陣陣清香，吸引蜜蜂辛勤地採蜜。每天我把它攝進手機鏡頭，有空打開看看蜜蜂和小鳥歡快的樣子，就會忘記一切煩惱。

我對梅花情有獨鍾，我家院子裡就有一梅花叢，每年會開出一枝枝梅花，像一遍燃燒的火焰，我每年都會在這裡拍攝很多漂亮照片，讓大家和我一起欣賞梅花，有時候心血來潮還對著照片畫梅花。我也會剪一簇放在透明的玻璃瓶上，讓家裡洋溢著一股清新的氣息，有新年的喜慶氣氛。

兩個禮拜前，我走近前園的花叢，讓我嚇了一大跳，即將要盛開的梅花全部不見了！發生了什麽事？我遲疑了一下，難道是我先生幹的好事？

先生在郵局的工作非常忙碌，自從宅家避疫後，人們總是喜歡在網上購物，而他是負責送包裹上門的，每天十二小時工作，回家已是傍晚，所以他從來不管家裡的花草樹木。他喜歡待在廚房燒菜作飯，我也樂得清閒。我負責做家裡的衛生清潔工作，工作之餘修剪所有樹枝，樹木花草按我這位園丁的樣子生長，花開花落，一直相安無事。

先生去年底退休 了，從忙碌的生活變得越來越閒，沒有事情做就想幫我修枝。這次因為消失的梅花，我問先生：「梅花樹枝為什麽不見了？」他說，「我把它剪掉了，我還以為是多餘的樹枝」，果然是他，我的梅花叢就這樣在一天消失，真的讓我哭笑不得。因為心痛每年欣賞的梅花，為此我生了幾天悶氣。

還好那個禮拜正好是假日，綠色垃圾桶還沒有處理，我馬上把梅枝倒出來，重新插在泥土裡，梅花是插枝在泥土就會生長的植物。希望每年這個時候，梅花再度綻放，相信以後先生一定會汲取教訓，即使有空也不要隨便動我的花草樹木了。