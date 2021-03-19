離開德國 首都柏林，驅車前往捷克首都布拉格，車子行駛在有著綠草如茵點綴著叢叢綠樹、色彩繽紛的農舍和院落的波希米亞高地上，風光旖旎，如詩如畫，忍不住拿出相機，一路拍攝。

布拉格有「歐洲建築博物館 」、「百塔之城」的美譽，整個城市被評為世界文化遺產。在夕陽西下晚霞似錦的傍晚，披著迷離醉人的晚霞登上總統府後的小山，馳目騁懷，美麗的布拉格盡收眼底。中世紀建築和各式各樣塔的尖頂，在橘紅色晚霞暉照下熠熠生輝，宛若童話世界，名副其實的「金色之城」。

遊覽布拉格市容，原汁原味的歐洲中世紀風格建築隨處可見，蘊涵深厚的人文內涵，散發著中世紀古文明的幽香。波希米亞是捷克吉普賽人聚居地，吉普賽人穿著寬大飄逸而瀟灑的衣裙，能歌善舞，性格豪爽，沉澱成獨特的波希米亞風情，並很快「入侵」和「俘獲」了布拉格。

位於布拉格老城區的老城廣場，因為矗立著宗教改革先驅揚‧胡斯的雕像，又稱為胡斯廣場，旁邊的哥德式雙塔提恩教堂，是情侶定情和永結百年之好的地方。

我是下午去的，風和日麗，暖陽和融，教堂門前人潮湧動，個個臉上洋溢著難以抑制的燦爛笑容，原來，有好幾對新人在教堂結婚。我正向教堂門前張望，突然傳來宛若大珠小珠落玉盤般清脆悅耳的馬蹄聲。車上坐著一對笑盈盈的年輕新人，新娘身著白色婚紗，頭上插著艷麗的鮮花，美麗時尚，笑容裡充滿幸福。下車前新郎新娘相擁熱吻，多麼溫馨浪漫啊！

位於老市政廳旁的天文鐘樓，建於西元一四一○年。從建成到現在，鐘樓上的時鐘從沒有停過，已經走了漫長的六百多年，堪稱世界之最。每到整點，「骷髏死神」便拉動繩索鳴鐘，隨著悠揚的鐘聲，上方的兩扇小門自動打開，耶穌的十二門徒一一走過，最後以雞啼結束。這樣精妙的高科技設計，別說在六百年前，就是現在也是十分先進的。

建造它的師傅叫漢努斯，是位技藝高超的工匠，全手工完成了這一曠世傑作。但也為他招來大禍。國王為了讓這一舉世無雙的傑作不再有第二個，殘忍地挖掉漢努斯的雙眼，使他不能再造鐘。知道這一結局後，再看高聳入雲的鐘樓，心中有一種說不出的滋味。

查理大橋是布拉格標誌性建築。布拉格河多橋也多，僅穿市而過的伏爾塔瓦河上就有十五座樣式不同的大橋。查理大橋是其中最古老最具代表性的一座，建於羅馬皇帝兼捷克國王查理四世時期，全部由堅石築成，橋體堅固、敦實、雄偉。歷經六百餘年的風雨剝蝕、戰火災異，毫髮無損地屹立在伏爾塔瓦河上。

大橋入口處塑有查理四世的全身雕像，兩端高聳入雲的橋頭堡襯托得大橋更威武氣派。兩側護欄上共有十五對三十座有關天主教故事和人物的巨型雕塑 ，基座鑲嵌青銅浮雕，宏偉、肅穆、莊嚴。

走上大橋，猶如走進歐洲的歷史。難怪有人說，不來查理大橋，等於沒到布拉格，並非聳人聽聞。