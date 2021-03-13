穿著講究的父親，有著敏銳的審美觀，還有頂尖的味蕾，特別熱愛美食 。從小到大，父親用他精緻的口味引導全家人，然而身為職業婦女的母親，沒有那麼多時間作複雜的菜餚，忍不住要批評父親嘴刁。正巧父親屬雞，遂以台語戲稱他為「歪嘴雞」。

我在倫敦 讀書期間，兩老興致勃勃參加旅行團活動，親臨歐洲三十國；結束行程後，風塵僕僕搭機到倫敦與我會面。快一個月沒嚐到中國菜，他們的胃已經受不了，滿心只想吃頓米飯、炒菜。

所幸倫敦的港式餐館品質中等，勉強過關。隔天帶他們去劍橋遊覽，晚上吃城中心唯一的泰菜，父親興奮地點了：木瓜沙拉、酸辣蝦湯、炒麵等招牌菜。誰知，英式化的泰菜口味重，多半採用現成，制式化的罐頭作醬，加上魚、蝦本身也屬冰凍貨，完全沒有在曼谷吃的鮮活細緻，害得他直搖頭。

善於烹飪的父親酷愛各種「宴會菜」，尤以耗時燉煮的福州菜——佛跳牆、竹笙羹，以及江浙口味的東坡肉，最能贏得他的青睞。他自小在爺爺開的大酒樓吃香喝辣，早餐是蛇肉湯，放學回家，溜進廚房吃的點心是烏魚子、醬烤鰻魚。大概是膠原蛋白起了作用，七十多歲時，竟然沒有一點老人斑，只可惜沒有好好保護牙齒，很早就裝了假牙，因此更加喜歡鬆軟食物。

由於工作繁忙，父親不輕易作菜，一旦出手則力求完美，全都是慢工出細活的功夫菜。甜豌豆一個個剝下來，炒蝦仁，油亮嬌美，香溢滿屋。我最喜歡他作的涼拌苦瓜，苦瓜切得極薄，汆燙後速冰，幾分鐘後取出，如蟬翼般通透；再用番茄醬、美乃滋和蛋黃攪拌作汁，一點點澆在瓜身上，青翠欲滴，夏天吃一口，爽甜萬分。父親的紅燒肉也獨具一格，柔嫩不膩，訣竅是先用七、八個蒜粒炒香，倒上醬油，將五花肉燒滾入味後，加些水慢火燉，最後用點冰糖，灑點蔥白。

受到父親的「薰陶」，或者說「期待」下，母親也能作出速戰速決的「功夫菜」，比如豉汁炒蚵。這道菜主要關鍵要看蚵仔是否鮮美，所以必定要在市場上挑到最大、最漂亮的蚵仔才罷手。備齊的鮮紅小辣椒、大蔥、蒜頭，連同豉汁、醬油翻炒，待汁滾下蚵，見蚵熟後，立馬關火，父親強調：「蚵燒癟了，品相不好」。

二○○七年底，父親突然中風，急救後已失去話語能力。我尋來珍貴的中醫藥方，由母親日日辛勤熬煮，讓父親服用。幾個月後，父親的神智果然清楚多了，身體漸有好轉。不幸，出院後仍不能自理，無奈之下，只能送往復健式安老院，由護工照顧。

隔年，我趁著五一假期從北京 返台，大妹建議選個中午帶父親出來吃飯，小妹也向公司請假半天。為了讓父親耳目一新，也算提前慶祝母親節，我們姊妹三人加上母親，穿得五顏六色，陪著父親前往附近知名的日式料理店用餐。美食、美器的懷石料理，帶給我們諸多驚喜，父親吃著吃著就笑了，喜悅之情油然而生。

黃昏送父親回安老院，依照慣例，病人們五點半就吃晚餐。未曾想到，父親看到分格的塑膠餐盤上僅有一條乾炸小黃魚、少許豆芽菜，以及一碗飄了幾片番茄和蛋花清湯時，食慾全無，竟然老淚縱橫，不肯坐下。他用盡所有的肢體語言，表示他想回家。當下我淚眼婆娑，百般不忍。中午那些賞心悅目的魚刺身、山藥泥歷歷在目，與此兩相對照，差別甚遠。可是我深深明白，父親此刻最難受的不單是伙食的差別，更多的是那種無法與家人在一起的孤獨與痛楚。