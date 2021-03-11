圖/孟悟

我們都張大了嘴，被眼前的一幕震住了！數百頭大象，大的小的，公的母的，浩浩蕩蕩地走在大街上，遊客歡呼雀躍，手機和相機咔嚓咔嚓響個不停。紅燈亮了，警察 舉起指揮棒，領頭的大象停下了步伐，整隊的大象都停了，等到綠燈亮了，警察再放行，大象們整齊有序地行過馬路。

我遊看了半個地球，從未見過如此神奇的大象遊行 。那年我坐郵輪到了斯里蘭卡，在碼頭跟一群人拼車去皮納瓦拉(pinnawala)看大象。皮納瓦拉離首都可倫坡兩小時的車程，那裡創建了大象孤兒院 (Elephant Orphanage) ，是野生大象的保護基地，據說擁有世界最多的圈養大象。

熱帶雨林中，那些失去父母的小象，受傷的象，都會送到保護基地。有錢的人可以去基地領養一頭小象，每年出錢供養，那小象便是你的孩子，還可以給孩子取名字。

皮納瓦拉的居民告訴我們，每天都有大象遊行，一次十分鐘。我們運氣好，正好踩在遊行的時間點。眾人歡天喜地，緊追著群象朝前奔，大象們進入一個敞開的鐵門，鐵門裡面有條古色古香的小街。保安把我們擋在門外說，如果想進去，要付二十美元的門票。有人說，三美元就能進的，保安強調，那是當地人的門票。

我想，二十美元就二十美元吧，我們千山萬水跑來，或許一生就這麽一次機會。但是團隊裡人一多，想法也多，有朋友認為，最精彩的遊行已經看了，沒必要再進小街，聽說附近有野象公園，可以騎象、餵象、幫大象洗澡。不管怎麼說，這是集體行動，只能跟著大家走。

到了野象公園，有的朋友去騎象。大象真是人類的好朋友，任勞任怨，性格溫和可親，主動把鼻子伸過來跟人打招呼。我想起我在中東遇過的駱駝，還有南美洲遭遇的「草泥馬」，後者真是剽悍乖戾，被人逼急了，要不吐你一臉口水，要不踢你兩腳。

在我看來， 皮納瓦拉雖然是大象保護基地，但大象也幫基地做了很多事，賺了很多錢，希望生活在基地的大象是快樂的，祈願主人和客人都善待他們。

從皮納瓦拉回可倫坡的路上，窗外一路熱帶雨林的風情畫，滿眼的綠，綠得多姿多彩，各有各的風韻，藤蘿纏緊了參天大樹，繁茂的長葉子捧出嬌豔的花。雨林之外，層層疊疊的稻田，碧綠如畫，蜿蜒在山水間。一道金光突然劃過眼前，稻田中現出一座大佛，瑰麗雄奇，悲天憫人地俯瞰眾生。山河為之敬仰，天地為之動容，我在震撼之後想去拿相機，而大佛早已離我遠去。

可倫坡快到了，車多人多，眼前出現了大城市的風景線。車中有朋友喊道，看前面那座高塔，那是蓮花電視塔，是斯里蘭卡的最高地標。他說他曾經上過蓮花塔，塔是中國 人建的。車中有人接過話說，馬爾地夫的跨海大橋也是中國建的，中國真有錢，在世界上到處建樓建橋。他們還問我，是不是對此印象深刻？我說我印象最深的是滿街的大象和稻田裡的大佛。