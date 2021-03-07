近十多年來網路發達，交往媒體應運而生，大女兒和女婿就是因好奇而上網認識的，交談之後才發現兩人住處只相距三哩左右且家庭背景類似。小女兒和女婿是通過朋友介紹認識的，兩人也都住在同一城市。兩個女兒不必遠嫁他方，真是感謝網路及友人的牽線。

大親家母約十歲時和妹妹自澳洲 來美，我認識她時已是某醫院的䕶理長，因此她的醫療觀念和偏愛中醫的我不太相同。女兒生產坐月子時，我常煲中藥熱湯帶去給她；但也常在她冰箱中發現一盒盒親家母切好帶來的青菜、沙拉、水果等。兩個媽媽都是愛女愛媳心切，只因環境和教育的不同而有不同的照顧方式。

小親家母和我們一樣，早期和先生一起來美國 ，只是後來因故分手，獨自工作把孩子帶大，到兒子快上大學時才認識目前這位洋夫婿。兩位親家母個性均非常獨立，但也因為太早來美或夫婿是洋人平常不講中文，兩位女婿也不會中文。雖然都是華人，但和他們的談話也只能以英文為主。

兩位親家母都很豪爽好客。大親家母每年和她妹妹輪流主辦聖誕節 聚會，邀請親戚朋友參加，每年都有約六十位來自各地的親友出席，熱鬧得很！

兩人在聚會前幾天就開始準備，將需要的食物及禮物等搬到主辦者家中，開始包禮物、安排桌椅、餐盤，先作可存放的甜點，又洗洗切切直至當日大展身手，讓早到的人有前菜點心，而正餐又是豐富的烤牛排、海鮮、雞鴨、青菜、糯米飯等二十幾大盤！吃不完的又再分裝成小包讓大家帶著走。

而飯後的白象禮物遊戲更是聚會的高潮，不管你有沒有帶禮物去，也不分老少，每人均會分到一個號碼，禮物從小型的家庭或個人用品，到高級的廚具或百元禮券等，隨自己的運氣，人人有獎又吃又喝，帶歡喜而歸。

我們很榮幸每年也受邀到小親家母家，和她住在附近縣城的家人及至親好友參加聖誕聚餐，出國在外的兄妹幾家加上第二代的年輕人，一見面總有聊不完的話題，一兩杯紅酒下肚，嗓門更高昂笑聲也更開了！小親家母善作料理，精緻美食樣樣好吃；她家的聖誕裝飾更是美麗，院子、客廳、走廊、餐廳……到處都有特殊的吊掛裝飾，整個聚會充滿著濃厚而又歡樂的聖誕節氣氛。

我則會在節慶後另擇時日，請兩對親家和孩子們一起聚聚，每次全家十人相聚加上兩位小孫輩，總覺得意猶未盡，無法暢所欲言。巧的是，我們三人的生日都在同月份、同星座，只相隔七八天，因此遂決定每年趁此機會三人小聚共度生日。見面時互換禮物後又是天南地北的無話不談，酸甜苦辣傾巢而出，互吐心聲。小親家母談到剛再婚時，獨子與洋夫婿意見不同，她夾在中間為自己的愛情與母愛之情而糾結的情況，至今提起仍是紅著眼眶，淚滴滿臉，所幸現在已是苦盡甘來。

古文言：「百世修來同船渡，千世修來共枕眠」，我不知道結為親家是多少年修來的緣分，但相信一定比同船渡後就分道揚鑣的人修得更久。因為孩子的關係而能遇到兩位這麼好的親家母，除了送給我兩個好半子女婿外，又疼愛著我的女兒，既是親戚也像姊妹般地互相扶持和關懷著，我深深感謝老天爺為我牽的這份善緣。