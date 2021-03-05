隆冬寒天裡，餐桌上最可以暖胃的莫過於一碗食材豐富的濃湯。簡單煮一碗家常酸辣湯，舌尖上的微酸小辣暫時烘熱了潮濕的腸胃，我仍癡心妄想，若能來一碗台灣 小吃魷魚焿，那該多過癮解饞啊？

從小喝慣了媽媽物盡其用以剩菜加麵糊的雜菜麵湯，或年節時的冬菇燉雞湯；我們家的湯一向只是墊底，不足以填飽肚子。長大後逛夜市才大開眼界，原來眾多熱食攤位上，一鍋鍋熱氣騰騰的焿湯，肉類、海鮮、蔬菜皆可入味，任食客隨興挑選，大快朵頤。遍嚐過赤肉焿、魷魚焿、海鮮焿、藥燉排骨、薑母鴨……，唯有魷魚焿徹底喚醒我的味蕾。那濃稠爽滑的湯頭、入口即化的蔬菜和裹著生鮮魚漿的魷魚長條，總讓我齒頰留香而意猶未盡。

出國前住家附近的傳統市場，白天人潮川流不息搶購食材；黃昏時分，專賣小吃的攤販紛紛出籠：麵點、焿湯、滷味、潤餅、鹽酥雞等等，各攤以撲鼻香味迎接行色匆匆的路人，其中以打著客家字號的魷魚焿最受歡迎。一看有人排隊等候，我也好奇地去湊熱鬧，只見老闆娘手腳俐落地盛滿一碗碗焿，撒少許芫荽，遞給面似飢腸轆轆的顧客。

接過一碗，我隨意坐在窄小拼湊的塑膠桌椅旁，淋些烏醋和辣椒醬，吃將起來。淺闊粗糙的碗裡，細長魷魚裹著薄薄一層魚漿，浸漬在白蘿蔔丁、香菇絲、筍絲和白菜絲濃湯裡，更驚艷的是入口滿滿的柴魚鮮味，格外甘甜。溫潤滑順的食材和濃稠鹹香的湯底融合成一道豐盛小點，滋味澎湃卻如大地般樸實親切。

從此只要路過，我總會停下腳步喝碗這獨具魅力的魷魚焿。語帶客家口音的老闆娘從苗栗到台北打拼，遵循祖傳古早味，必定親力親為每項細節：採買原料、熬大骨湯、洗切魷魚和配菜、裹魚漿、調製辣椒醬等等；一步步手工操作，一碗碗原汁原味。老闆娘認真執著地僅賣這一道小吃，除了春節，全年無休。出國前一天，我特地再去坐在小桌旁，細嚼慢嚥，離別前心情異常沉重，只想牢牢記住這客家好味道。

數年後頭一回返鄉，放下行李，我迫不及待直奔魷魚焿攤位。走近乍看，小推車似曾相識，店家卻非我認識的老闆娘，桌上也少了手製辣椒醬。既來之，姑且嘗嘗新老闆的手藝，我吞嚥幾口就知道這不再是我想念多年的焿湯了。

日後在其他城市巷弄裡邂逅魷魚焿時，我依然抱著一線希望，尋尋覓覓那讓我魂牽夢縈的鮮味。直到有回無意中撞見店家用湯粉塊迅速「燉」好高湯，再加入貼有商標的冷凍魷魚和配料，我才恍然意識到那慢工出細活的小食，鮮腴爽口的湯料和老闆娘的巧手慧心，早已流逝為陳年往事了 。

窗外凜冽的北風呼嘯連連，我自求「口」福，綜合食譜 學做魷魚焿。先熬煮高湯和白蘿蔔，切條泡發的魷魚並裹上魚漿，切細冬菇、黑木耳，冬筍和白菜，放足了柴魚片，慢慢燉至熟透軟爛再勾上濃芡，熄火後攪勻烏醋和白胡椒粉，放些蔥粒和芫荽即可上桌。

嘗試數回，雖有濃稠海鮮味，足可溫飽卻不能解饞。缺少了街市熙來攘往的人情味，推車上咕嘟冒著熱氣的大鍋，豐腴鮮香的燉菜和私房醬料，還有老闆娘純樸專注的面容，我情有獨鍾的魷魚焿成為難以復刻的原鄉原味。唯願將來有機會走訪客家莊時，再去重圓我和魷魚焿的美夢。