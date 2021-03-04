是日，氣溫只有華氏三十度，寒風呼呼叫，幸好有個明亮的太陽，隔著玻璃窗感覺還挺暖和的。我問先生：「出門遛個車吧？」「好啊！已有三天沒有出門了。」在禦寒配戴齊全之後，遛車去也。

這裡所謂的遛車，是開著汽車 四處逛逛，讓汽車活動活動筋骨，以防機器零件遲鈍。同時，我們兩老也需要到戶外遛遛，在屋裡關久了，容易產生無謂的齟齬。

「今天去哪兒？」先生問道。「到舊居的社區逛逛吧！」小路上車輛稀少，若遇到後面有汽車跟著，我就靠邊停著打個信號燈讓他先行，二十來分鐘就到了，這是我們來美國居住的第一棟房屋。我把汽車停在這舊居的對面街口。

房屋的外牆是嬌嫩的粉紅色，大門前鋪著紅色磚塊的步道 ，沿著步道是兩排整齊的常青樹叢，很是氣派美麗。

看著這整齊的草坪，彷彿見到那紮著馬尾的我和大兒子一起推著割草機，老二則坐在嬰兒推車裡咿咿呀呀的情景。我們在這棟房屋裡住了九年，那個時候先生每日乘火車到紐約市 上班，平常我在家帶兩個孩子，得空就整理草坪，割草、澆水等都盡早處理妥當，為的是到了周末，先生可以輕鬆的帶我和孩子們出去玩。

自去年三月至今，我們遛車次數甚多。記得曾經把車遛去孩子們小時候玩耍的公園，我把車停在公園門旁，看著小滑梯、小翹翹板、小木馬和小鞦韆等，沉醉在記憶裡的孩子們的歡笑聲和小小的身影，「記不記得？」「記得，記得，還有……。」兩人挖出記憶裡的趣事說著笑著。

曾經遛車到州立公園，裡面有座小動物園。我們坐在車裡，隔著鐵絲網籬笆，欣賞來回走動的珍珠雞、孔雀、山羊、鴛鴦以及鹿群等等，牠們也好奇的看看我們，也許在等著我們的美食。記得當孩子們小的時候，時常來這公園玩耍，每次我都先把菜葉、麵包等準備妥當，讓他們餵裡面的小動物，有時小動物的舌頭舔到他們的小小手，孩子就興奮得又跳又叫。

公園裡有個小山坡，冬季鋪上厚厚一層白雪，兄弟兩人拉著雪撬爬上坡頂，一起坐上雪撬滑下來，如此爬上滑下，玩到盡興才肯罷休。我會及時遞給他們點心和飲料，看著他們紅通通的笑臉，連連地說：「謝謝媽媽。」真是幸福滿滿。

我們家的兩個孩子如今已是四、五十歲的中年人了，這近半個世紀的時間都到哪兒去了？好像是魔術師點了一下魔杖，片刻間，我們就已是鶴髮雞皮、蓬頭歷齒的老人了。

遛車同時也是遛人。我們的一位單身老友，他認為汽車長久不發動會出現一些問題，最好每天開車出門遛遛。在這封家的歲月裡，我們兩老不曾光顧實體店家，所有生活裡的必需物品，都在網上採購，除了必須的醫生約會外，真是足不出戶。「出門遛個車」是僅有的也是必要的外出活動。