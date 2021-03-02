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加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

鳥的霸凌事件

林冬綠

我們山區家的後院臨著一片松林，常有各種小動物出沒。見過的有松鼠、鴛鴦、野鴨、野狼、獾、白鶴等等。還有多不勝數的鳥，雖沒見蹤影，不同音調的鳥鳴聲終日不絕於耳，很是熱鬧。

後院靠近陽台的屋簷細梁上有兩個鳥巢，不知已孕育過了多少幼鳥，許是在此長大離巢後，又回來孕育下一代？

最近隔兩三天，推開廚房到陽台的門，地上就出現一堆分散、柔軟細短的稻草，像是小鳥啣來築巢掉落的。以前偶爾也有過，只是通常掉落的數量不過三五根，這幾次落下的數量過多，不免疑惑是新手不會搭巢而掉落？還是儲備過多捨棄而不用？

周末清晨，先生打球去了，我一人在廚房獨享早餐。清風拂面，氣候怡人。突然間，無數鳥聲嘈雜，拍翅追逐尖叫聲就在廊外。我探頭看見一共四隻鳥，兩隻像是斑鳩停在細梁上，一隻稍胖，翅膀還帶有暗紅羽毛，應是母鳥，偏頭低垂默不作聲；另一隻站在旁邊，威武的很，頭上下左右跳動，嘰啁凶悍地對著母鳥厲聲訓斥個不停，，母鳥做錯了事般始終低頭不發一語。

另外兩隻身型稍小的小鳥，上下追逐、衝刺，撩撥尚未成形的新鳥巢。不一會，半個尚未完工的鳥巢掉落地面，原來地上的草是這麼來的。此時，那凶悍訓斥母鳥的霸王仍未停歇，時時看看兩隻上衝下竄的搭檔，再回頭霸氣十足的看著母鳥。不知牠們是結黨示威欺凌弱勢？還是訓斥舊愛琵琶別抱，不讓築新巢？還是生氣舊巢領地被占？三番兩次來尋仇。

待架子上的巢不復存在，三隻鳥似怒氣已洩，怨氣已消結伴呼嘯而去，那隻母鳥原地來回踱步一會也黯然離開。

喧鬧後一切歸於平靜，咖啡香仍然在空氣中飄繞，清風還是陣陣，鳥鳴依然熱鬧，除了掉落地面的稻草，鳥去無痕，鳥的霸凌事件就此落幕。

鳥類世界是不是也和我們一樣，要為生活打拚，也有問題需要解決。但過後，只要太陽普照世界依然美好，又是新的一天。

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