看不到盡頭的疫情 生活開始新的一年，雖然瘟疫對全世界而言都是全新體驗，但生活仍需繼續向前走，疫情下仍有婚禮，疫情下仍有新生兒誕生；而我決定在疫情下退休 ，二○二一年伊始將工作告一段落，展開人生的下一階段。

工作二十年的公司為我舉辦一場前所未有的網路退休宴，拜網路無遠弗屆之便，我將遠在西岸的兒女們邀請在列，疫情肆虐近一年，久未見面的同僚們首度舉行網路虛擬宴會，再藉著點菜軟體各自點取喜愛的非虛擬菜餚，公司買單，別開生面，大夥輕鬆道別。

去年夏天，在疫情中遷往西雅圖的女兒和哥哥商議好，要為媽媽辦一場東西連線退休家宴，時間設在周日下午五點，地點就在各家舒適點，方式當然是虛擬囉！

退休宴前一天周六下午突聞電鈴聲，門外是送貨郎，送來兩瓶法國香檳，原來是兒女們為第二天的退休宴飲品準備。退休宴當天周日上午，第二名不速之客—快遞再度來訪，這回是來自紐約市 的杯子蛋糕名店甜點，甜品飲料齊備，虛擬家宴可不馬虎。

五點一到，兩老依約上線，兒女在線的另一端上線，但攝像頭未開，猶抱琵琶半遮面，請稍待？這可和他們往日個性大相逕庭，讓我們望穿秋水，一會攝像頭揭曉，原來細心的女兒準備了「退休快樂」的橫幅掛起向我致意，距離遠達近三千英哩的退休宴上場，西岸四口，女兒、女婿、兒子、未來的兒媳，加上東岸主角兩老，歡聲笑語，同聚「兩」堂。

用餐時間一到，送貨郎三度造訪，兩老最愛的川菜登場，相隔雖數千哩，但仍可舉杯邀雙方，西岸兒女們因有三小時的時差，離晚餐時間尚早，就只能透過視頻，觀賞兩老進餐，雖遠隔千哩，心繫於一螢幕，這場退休家宴令我們更銘感於心。

退休宴後正式開啟了退休生活，過了兩天，餘味猶存之際，快遞再度來按鈴，這時我不免有些狐疑，這會又是啥？

打開狹長的包裹，是精緻優雅的花束，遠道由南美洲鮮花之國厄瓜多爾而來，旁邊的卡片寫著「親愛的媽咪退休快樂」，我不禁笑開，這真是永恆退休何時休，女兒解釋國際郵購送貨遲了幾天，錯過了退休宴，也留下驚喜連連，難忘的疫情網路退休回憶。