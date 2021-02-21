別人的聖誕假期是與家人共聚天倫，歡樂無比，她的聖誕假期卻是避開熱鬧的人群，默默獨自療傷。

三年前五月底那個退伍軍人節的前夕，她的兒子在後院淋花草時被人從背後開槍打死，當時的她正好去銀行為母親辦事。離開家門時還高大活躍的兒子，等她開車回家，變成被抬上救護車送去醫院緊急救治，但在中途已宣告不治，因為凶徒一共開了七槍，槍槍致命，享年三十三。

她失去了唯一的兒子，而兒子是在上一個聖誕節 的前兩天從監獄假釋回家，還需定期去警察局報到。以為兒子浪子回頭一心向善，她以慈母的心情歡迎兒子回到家中與她展開新生活，那個聖誕節，已婚的大女兒也一起回來歡度，那是自她的第一段婚姻破裂後第一次如此團圓慶祝，可是命運又一次對她開了一個大玩笑。

命運多舛的她，第一段失敗的婚姻讓她失去了一對兒女的撫養權，正因為前夫對兒子疏於管教，讓兒子走上歧途，加入幫派 進而犯罪收監。滿懷期望第二段婚姻可以為她帶來美好人生，但是卻將她媽媽的房子賠上了！

因為枕邊人巧舌如簧騙取她媽媽的信任後，偷偷將媽媽名下已付清貸款 的房子抵押出去，獲得一筆豐厚的錢之後溜之大吉。遇人不淑的她欲哭無淚，為了不讓已退休的媽媽背負沉重的高利息貸款，只好將房子轉到她的名下，接下來的三十年，她要拚命工作還那筆連本帶息的高額貸款。除了讓她破財，第二段婚姻還給她帶來一個輕度弱智的女兒，她也只能選擇咬緊牙關承擔撫養，負起照顧媽媽及女兒的起居生活。

兒子離世後，她四處尋找一個說法討回公道，可是苦於無第三者在場，而且她兒子之前有犯罪紀錄，也許是幫派尋仇，因此就算她一再上法院申請調查，帶給她的只不過是一次又一次的失望和難過。而兒子留下的唯一非婚子也被生母帶走，曾經承歡膝下的孫子一年也見不到一兩次。為了讓孫子有足夠的錢生活，她跑去社安局為他申請了撫卹金，並開設一個帳戶存起來，希望這筆錢可以讓孫子將來得到更好的教育，不要像兒子那樣走上不歸路。

身為她的同事，有時看她在工作之餘，愣愣看著放在她桌前的兒子照片，滿臉傷感眼角含淚。我總是走上前輕輕拍拍她的肩膀，有時給她一個溫暖的擁抱。每每此時她又化身成堅不可摧的女超人，投以淡淡的一笑：「我沒事，謝謝你！」

她經常在臉書貼上兒子以前的舊照，很多時候寫滿深沉的思念感言。而她的左臂多了一個刺青，包含兒子的名字、出生年分及離世年分，她將這一份錐心的痛刻在自己的身上。我突然想起去年的母親節過後上班，她說她的兩個女兒以及她的孫子沒有一個人在那一天跟她道一聲：「母親節快樂！」她為此事鬱鬱不歡了好幾天，覺得沒人在乎她的存在，也越發懷念兒子。

個子嬌小的她一次次承受著人生的磨練，但她永不言棄，並用開朗樂觀的心態對待，於她而言，老母親能夠維持現狀，女兒能夠早日找到一個愛她的男生，而自己繼續保持穩定的工作去對付她的房貸及一切開銷，就是今年已屆五十七歲的她的所有的心願，而她已不再期望會有第三段婚姻，她對婚姻已失去了信心。

歷盡磨難終有好報，願我這位墨西哥裔、名叫瑪姬的同事的下半生可以過好每一天，願上天善待每一個熱愛生活永遠向上的人。

瑪姬，加油！