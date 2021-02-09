我有件聖誕節 應景的毛線外套，黑色的底，上面繡著由一粒粒小金球、紅綠寶石，紅絲帶裝飾的大大小小聖誕樹，好看極了，每年聖誕節穿上，都會得到很多讚美。這件外套是一九九三年的限量收藏品，原價不菲，但在聖誕節後百貨公司的大清倉中，用二五折即可買到。今年在把這件外套連同二○二○收進抽屜時，不禁無限感慨，想想因為疫情 肆虐，幾乎有一年沒逛街，更遑論去趕聖誕節後的大減價了。

三月初美國疫情剛剛爆發之際，風聲鶴唳草木皆菌，大家嚇得不敢出門，網上購物大為盛行。網上菜市場、雜貨店如雨後春筍般冒出，一向喜歡網路購物的先生，立刻傾囊相授他的網購經驗，並賜一張網購專屬信用卡，把我訓練成網購達人，從此閉門家中坐，貨從各地來。

本來對網購略有成見的我，竟然立刻迷上了這個美麗新世界。不僅網購日常用品，也開始應邀參加了許多團購。朋友之間互相傳，哪家的肉類蔬菜新鮮、哪家的小籠包蒸餃多汁。以前老遠開車跑去洛杉磯朝聖的著名餐廳、麵包店也開始外送聖地牙哥。上海團醬鴨醃篤鮮、山東團拉麵韭菜盒、廣東團燒鴨蝦餛飩、台灣團肉焿炒米粉……，每天打開手機 ，一團團誘人的廣告在向你召喚，令人目不暇給。

每家的訂購，付款、送貨、提貨方式各有不同，每日耗在其上的時間也越來越多，和一些常訂的網友在LINE上寒暄兩句，交換一下心得，大家戲稱無聊的只剩下吃了。手機和日曆上除了各式雲端演講之外，還密密麻麻記下了各團提貨時間地點，生怕掛一漏萬。

因疫情應運而生的團購網主，有家庭主婦、有大專學生，也有的是餐廳被迫歇業的廚師。認真的網主將貨色介紹、價格分類清楚，把每位客人送貨取貨時間規畫得一目了然，拿到的貨品，包紮安裝穏妥仔細。但有些神經大條的網主，會到最後一分鐘通知你某樣東西缺貨，路上塞車遲到，到達以後慌慌張張，拿著你的訂單東翻西找，如果不是當面點清，回去後還真會少了一樣。這也難怪有些團購人數成百的增加，有些團購最後不了了之。

網購也如蜘蛛網般滲透入我的日常，小至蔬菜種子，大至床單躺椅，林林總總，無遠弗屆。有些前一晚才下單的貨品，第二天醒來時已經靜悄悄地躺在了你的門口。上網想買個防曬油，看到了如何消眼袋的眼霜、想訂生日蛋糕送婆婆，被連接到送花廣告、買一把刮鱗刀，結果又買了手套圍裙……牽牽絆絆衍生無窮。

我經常不是在團購上，就是在網購中，有些貨品為要達免除運費標準，只好大量囤積，車庫裡堆滿了衛生紙、消毒液，兩個凍箱中更是包子、餃子、粽子為患，照先生說法，就算鬧了饑荒，也三個月不會餓死。

前陣子疫情稍緩，朋友打電話來約：購物商場重新開啟，梅西百貨好多東西在大減價，要不要戴著口罩一起去逛逛？我有些意興闌珊提不起勁來，我往沙發上一躺，手指在平板電腦打幾個字，所有減價商品就會一一呈現在眼前，犯得著我換衣服開車戴口罩去現場尋尋覓覓嗎？心中不禁一驚，報章雜誌上預告疫情之後，流行的生活型態將會是網路購物、把館子搬進你的家。我已在不知不覺中趕上流行嗎？