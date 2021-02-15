在中文課上，有一位年輕男孩令我印象很深刻。他高大帥氣，個性不羈，每次來上課總是穿著休閒運動服，讓人以為他是在校大學生或者運動員。在攀談中，我知道到他喜歡打球、健身 ，享受自由自在的生活。

有一段時間他失業了，每次上課，我們都會聊一聊找工作的事。我問他在找什麼樣的工作？他說他投了不少履歷給銀行，但是都杳無音訊。他告訴我，他很喜歡在辦公室或銀行工作，很羨慕銀行職員的工作環境。

後來他一直沒有收到面試 的通知，我給他分析了原因，他的大學專業不是商科，也不是金融，而是藝術，他也沒有任何在辦公室或銀行工作的經歷，我建議他去大學修一些商業或金融課程，或者看看有沒有熟人認識銀行內部的工作人員。

過了一段時間，他很高興地告訴我，他姨媽的朋友在某個銀行工作，也許可以得到一個面試的機會。後來，雖然他去面試，但最後還是沒有獲得這份工作，他抱怨失敗的原因是他不會講流利的中文，而其他應聘者會講流利的中英文，所以他想把中文學好，並且繼續投履歷給各家銀行。

這時候，我認真地打量了他，陷入沉思：他自由散漫的個性，和銀行的嚴謹肅穆一點都不和諧；他的喜好和資質，和銀行的工作性質也格格不入。他屢屢失敗的原因，不僅僅是教育 背景和工作經歷，而是個人的特質和喜好不適合做銀行職員。

我給他一個很誠懇的建議：「你喜歡運動，又擁有很棒的身材，個性又自由隨性，很適合做健身教練或者武術老師，雖然沒有相關經歷，但是你可以去學習，這個職業感覺比較適合你。」

從前有個人，想去南邊的某個地方，但是駕著馬車卻往北邊的方向跑，有人提醒他：「那個地方在南邊，你走錯方向了。」他回答：「我快馬加鞭，盤纏充足，一定會到達那個地方。」但是他不知道，他越是努力，離目標越遙遠。

我不知道他是否聽從我的建議，走一條適合自己的人生道路。如果他一直往銀行或辦公室的方向努力，就會南轅北轍，離成功越遙遠，豈不可惜？