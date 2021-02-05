習慣行事低調的我，將心比心，在日前見報的拙作「美哉摺紙」，刻意把好友Jinni的名字改用同音字，沒想到她的表姊夫當天一早見報後，就打電話相告；一眼識破的同事和教友也陸陸續續給她微信 ，還紛紛在群組，秀出慷慨大方的她過去饋贈的生肖摺紙，因為她的摺紙手藝早就有目共睹，名聞遐邇。

美國雖然去年底就開始施打疫苗 ，只是一線工作人員優先，尋常老百姓得長幼有序，今年初才輪到七十五歲以上的耆老，總算上周開始開放六十五歲以上的人，網上登記打疫苗，沒想到網站立刻被打爆，Jinni半夜上網給年過八旬的老公搶到一個名額，但是她自己連六月都沒有排到。

那天她依約陪老公遠赴紐約市 最北端的布朗士區施打。她心裡盤算，最好能跟工作人員情商，自己得照顧癌病的先生，除了外出購物、拿藥外，還得陪他見醫、化療和針灸，若是染病，就怕會影響擔任消防隊員獨子的救火工作。

到那兒排隊後，她四下打量，有個五十歲左右、名牌上寫著「行政經理」的女性，看似通情達理面善之人，聽完好友的陳情，她表示，除非有人爽約，否則礙難照准。Jinni問可否就地等待碰碰運氣？並送上一個大象摺紙，經理看了簡直嘆為觀止，趕緊叫同事也來看，她說礙於規定，不能收錢（紙鈔摺物），只能拍照留念。

Jinni的老公兩點半就打完了，他們在醫院等到五點半還沒有消息，經理看不過去，留下Jinni的手機號碼，叫他們回家等她電話；沒想到七點剛到家，經理就來電說，有人爽約，叫她趕快過去，她隨手拿了家裡現成、非紙鈔摺的金色仙鶴和一隻狗回到醫院。

經理帶她直接到施打處，打完要觀察二十分鐘，她趁機送上紙摺的仙鶴和狗，經理簡直大喜過望，她提醒Jinni，第二劑還是得上網登記，Jinni問可否現場登記？因為上次她搞到半夜三更，也擠不進去，經理搖頭，但答應Jinni屆時可以提前給她電話，再幫忙登記。

常聽人說，不在乎你知道什麼，重要的是你認識誰。摺紙讓好友廣結善緣，打通關節，難怪我有個教中文的男同事看了「美哉摺紙」一文，如此回應：「不怕慢，就怕站，摺紙之用，大矣哉！本人決定，今天就開始學摺紙。」