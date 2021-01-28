時鐘撥回冬令時間後，下午四點一過，明灰的雲空逐漸昏暗，暮色蒼茫，風聲瀟瀟，觸手冰涼的玻璃窗外是枯朽冬眠的樹幹枝椏，天寒地凍於焉展開。所幸擁有一室澄亮溫暖，且與漫長的隆冬並肩前行吧。打開冰箱，琢磨著晚餐該吃些什麼？何不來碗熱呼呼的疙瘩湯！

我取出個大湯碗，攪拌好麵粉、冷水和細鹽，放置一旁醒著。起油鍋先爆香蔥、薑、蒜末，放入肉絲炒熟後，再加入蘑菇片、紅蘿蔔絲、白菜絲和調味料。冒著熱氣的菜香味撲鼻而來，倒入熱水煮滾後就可以下麵疙瘩了。湯碗裡若還是厚稠的麵漿，就用筷子撥弄麵糊成小塊狀到鍋裡；若已成扁圓形，就用手或筷子把麵糰拉成麵片或粗條狀入鍋。

邊攪動著大小不一的麵疙瘩，邊等著疙瘩定型而淺浮起來；先嘗嘗看若不夾生，即可淋入蛋液、白胡椒粉、蔥花和麻油就大功告成了。一碗菜香滿溢的疙瘩湯下肚，全身暖和，寒意盡除，凜冽冬夜裡特別覺得舒暢痛快。

懷想起年少時在台灣 度過的冬天，鋼筋水泥的牆壁和滑石子地板，挺得住突如其來的輕中度地震 ，卻擋不住海島強烈的東北季風。起居在尚無暖氣設備的屋子裡，濕冷寒氣絲絲刺骨，身上必得裹著一層層的衛生衣、毛衣和外套。

晚餐時間，媽媽搓摩著冰冷的雙手說：「今天就做疙瘩湯吧！」只見她熟練地調好麵糊，從不講究食材，鍋裡放進剩菜，撒少許蝦皮，再加些青菜葉子，俐落做好麵湯。我年紀雖小卻挑三揀四，不怎麼喜歡這湯湯水水；但昏黃燈光下，有媽媽柔和慈愛的容顏陪伴，和家人大碗吞嚥著粗食濃湯，身子馬上熱活起來，心情也隨之平靜舒坦了。

爸媽生長於山東省，多年未改的鄉音裡，他們習慣把疙瘩湯念成「嘎達」湯。我從小隨著念，不疑有其他發音，直到聽聞外人都是以「疙瘩」為正統，我這才恍然大悟原來爸媽的詞彙頗為鄉土；但耳熟他們的語調，怎麼聽都倍感親切。

日後在自己的小家中，我經常脫口而出「嘎達」湯，若發音「疙瘩」反而覺彆扭。僅僅是一個簡單的土話，每念一次，我都能清晰地看見媽媽攪拌麵糰做湯的身影，還有和家人圍桌抗寒的溫馨情景，一股暖流總是湧上心頭，縈繞不息。

離鄉多年再度返回時，赫然發現巷弄裡居然有專賣疙瘩湯的小吃店，速成簡單的家常麵食終於登上廳堂，轉身為古早味美食。店家尚且標榜手工現做，可以搭配葷素不拘的食材，琳瑯滿目；烹調或湯或炒，任君選擇。無怪乎舒國治《台北小吃札記》一書中詼諧地指出：「台北舉目盡是牛肉麵店，煩不煩啊！」進而鄭重推薦麵疙瘩為另類麵食的最佳選項。

異鄉經年的冬季，一直是在冰天雪地中度過。嚴寒時節，即使家裡暖氣不斷地隆隆作響，夜幕低垂時，自然而然會像媽媽那樣說著：「晚上就吃疙瘩湯吧！」不需大動鍋鏟，不需豐盛的食材，三十分鐘即可上桌。麵疙瘩的軟糯Q彈浸在麵香濃稠的湯裡，一口口都是熱騰騰的好味道。偶爾興起，也會學媽媽做碗地瓜疙瘩湯，鍋裡咕嘟著黃白相間的小麵糰，入口鹹鹹甜甜的滋味，一層層包覆著密實濃郁的親情。

冬日裡的疙瘩湯，細微的心意傳承，足可飽暖冷颼颼而瑟縮的寒胃，也撫慰了冷清而鬱悶的心靈。