民間有一「隔代親」的說法，指的是公孫兩代比父子兩代更親。自從榮升外公後，我的親身經驗證實了這一點，發現作為外公比對當年對兒女「心軟」很多。

比如在小孫子四歲多時，他經常求我滿足他的某些願望；像是他希望我陪他一起玩他的寶貝玩具車時，他會輕輕地說：「外公你來看，我這輛救火車會倒著走。」想吸引我過去同他一起玩；又比如他想吃巧「切」力（他往往把巧克力說成巧切力，因為好玩，我們也都那麼說了），他會親熱地拉著我的手到食物櫃前，用帶點羞澀又有點神祕的眼光望著我，然後伸出手指按在食物的櫃門，暗示你卻始終不哼一聲。他的乖覺溫和足可將我融化，我怎麼忍心拒絕他呢？這時我只能找出其他理由，比如：「看，窗外飛來一隻彩色蝴蝶！可大了！有半個巴掌那麼大呢。」以轉移他的注意力，這個辦法有時有效有時無效。

我知道他溫和「求我」是覺得有點道理不足，因為我們常說，「外公忙著做飯」或告訴他說飯前吃巧克力會影響正常三餐，影響成長。

不過這只是孫子性格的一面，好動調皮甚至有點霸氣才是孫子的基本個性。家裡有個高一米多的洗衣伸縮網桶，愛玩的小孫子最喜歡把自己裝進這個網桶裡，蒙著頭說：「外公你看不見我了」，然後在地上打滾。看他大笑打滾興致勃勃的樣子，作為外公我不知不覺被他感染，這時我會完全忘記自己的年紀，跟孫子玩起「躲貓貓」，興高采烈地在房間裡面轉起圈子，玩到公孫倆渾身冒汗。

由於沒大沒小的與孫子玩成一片，孫子常常僅把我看成是他的玩伴，但我並不認為這有失外公的威嚴，相反認為，忘記年齡不分長幼與小孫子充分地玩，會給他的幼年留下歡快的回憶。當然，這個過程我也很開心。

下午五點，我把他從幼兒園接回家，到家後忙於準備晚餐，正在客廳裡一個人玩的孫子常常會大聲喊：「外公，你過來！外公，你過來！」完全是不容置辯的命令口吻，霸氣十足。

原來他用樂高積木砌成一列長長的火車，中間還有一架高高的吊機。他滿足於自己創作的「作品」，特別自豪立在列車中部的吊機，可以在他小心推動下行進仍然屹立不倒。顯然他要向我展示他的傑作，獲取我的稱讚，我當然會及時肯定和表揚他一番。有時他又會拿出我剛教會他下的圍棋，布好棋紙盤，分配好黑白棋子，然後又是大叫，「外公，你過來！我要跟你下圍棋！」呼叫聲洪亮，霸氣。

我似乎並不嫌他，甚至有點欣賞他的「霸氣」，因為他身上有的這種霸氣，說明小孫子個性正在充分自由發展，沒有拘束，在我看來是精神健康及富有創造力的前提。當然我還會留意在鼓勵他自由發揮時，注意小心恰到好處的劃定邊界，使其不至於有失教養。