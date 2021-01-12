在我們這些四年級生的印象中，師大是個很特别的學挍，培育了和學生們朝夕相處的師長，師大的紅樓象徵著誨人不倦和諄諄善誘的赤忱，它是一塊塊紅磚砌下的基業，也是一步步挑起的重擔。紅樓中的學生們在一連串實習和訓練下，背負起作育英才的使命，只有在同學聚會中，抖落層層外殼，展露率真性情和充沛活力。

外子從師大數學系畢業後，一直和同學們保持密切聯繋，儘管隔洲跨洋，每逢出差到台灣 ，總得找回昔日同窗，最後決定邁出第一步，帶著家人繞著地球轉！二○○一年阿拉斯加郵輪 之旅齊聚一堂，排列出生日、周年慶，輪番送上各種祝賀。白天在冰河上行走，尋找冰雪下的奇蹟，晚餐後的時光留給牌友們，兩代人融入了洗牌聲中。

三年後，由外子策畫加勒比海郵輪之旅，先在佛羅里達租了民宿待了一周，順海洋大道瀏覽最前衛的同志商店，迷惑於古靈精怪，彷彿跌入了愛麗絲仙境。徜徉在邁阿密海灘，見識了裸裎相見的天體營，大夥活絡了起來，碧海藍天下，逐波戲浪，一番臉紅心跳的摺疊！

二○一四年，奧匈帝國之旅由德國 出發，自助走訪八個國家。這一次行程不僅得決定路線，安排遊覽車、旅館，更得接洽餐廳，還得找出人文地理準備導覽的資料。大夥分工合作，忙得不亦樂乎。原班長煞有介事地訂了制服，帶著紅樓的印記闖進歐陸。

各路人馬相約法蘭克福會合，不料，一對夫婦把護照遺落家中，正在設法調換行程，他們已義無反顧地重新購票，趕上隊伍，豪氣萬千地宣告：「金錢誠可貴，機票價更高，若為友誼故，兩者皆可拋！」

由於行程緊湊，任何耽誤都可能牽動全程，大夥以捐助公款作為誤時的懲罰。在伍玆堡停留時，預訂在主教宫集合，那座輝煌的巴洛克建築在轉角處呼喚，而我卻執著站在古老的聖約翰教堂前張望。耽擱了十分鐘，成為第一位犯規者，繳上五歐元！沒想到全車的團員主動陪我付了罰金，那晚，藉著公款暢飲德國啤酒，災難化作嘉年華，酒杯相碰，情誼摺疊！

德國的景點開放參觀時刻短，不僅限制人數，查證特别嚴格。為了參觀腓持烈二世所建的無憂宮（Schloss Sanssouci），陷入了冗長的隊伍中。忽然，班長起了音，全團員立刻附和，推出了校園民歌，在掌聲鼓勵下意猶未盡，添上德國民謠：野玫瑰、菩提樹，贏得一陣喝采和合聲，最後在一片安可聲中接上「國旗歌」和「龍的傳人」。一位華僑走過來，涕泗縱横地又拍照又握手。無憂宮前的一陣快閃，乘著歌聲喚醒青春夢！

風塵僕僕地趕上預訂的布達佩斯王子餐廳秀，桌上每道菜都搭配香料和辣椒粉，牛肉湯(Gulash)清香不膩，那特殊口感帶著特有的家鄉味。台上舞者輕巧地跳著踢踏舞，不時邀請觀眾上台助興，受寵若驚的男士們渾身解數，大展身手。結帳時一看：「天哪！還不到四歐元！」納悶在橋畔等車，不久，一個夥計神色倉皇地趕來，帳算錯了，重新補完餘款，附上一句：「您可真考倒了一車的數學老師！」

前後二十多年的同學聚會，穿梭來往於歷史，人文和地質，攤開世界地圖，從雅典城古希臘神廟啟程，繞著多瑙河走入匈牙利布達佩斯，順著萊茵河造訪德法邊界，乘熱氣球在土耳其穿越幾世紀的時空，揭開歷史文化的面紗，在大英博物館中邂逅中華寶藏，數不盡的宮殿和音樂廳、皇家花園，卻抹不去戰爭的陰影，依稀可辨的彈孔留下了永恆的傷疤，頓時，國事、家事、天下事，齊上心頭。

挾著四載同窗的情緣繞地球轉，攜手走出紅樓邁向寰宇，在異鄉重拾往日情懷。畢業只是一個里程，情誼卻日久彌堅。庚子疫情下，被迫取消了所有行程，這一班同學們相約在視頻中敘舊，呼喚彼此的綽號，重返那摺疊在彼此記憶中的良辰美景。不遠處，春天在轉角吐納，期待下一個摺疊。