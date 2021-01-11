他在城裡開畫展 ，我買了一幅他的畫「老梅枯幹上停著一隻大鷹」。他過來招呼：「那麼多盛開的梅花妳不選，卻獨選雪地枯梅幹上，一朵花也沒有的一隻孤鷹？」我笑說：「畫中那蒼涼孤鷹，很切合我目前的心境。」那時我正掙扎在人生大事的抉擇點上，感覺那孤鳥神態無助，很像自己。他豪情大笑：「妳看來挺精神的，時間會讓一切逆境變成過眼煙雲。」他硬要送我一幅春梅圖，說春臨大地，紅梅吐萼，人活著就該有朝氣。

兩年後，偶然間與我的稅客閒談，她突然冒出一句：「知道不？那愛畫梅的H公司執行長現在昏迷不醒，是植物人，已有兩年之久！」我極吃驚：「他才四十出頭吧？看來外型壯碩，怎麼才兩年未見，竟是噩耗？」

我去療養院 看他，只見他躺在那兒目光呆滯，當然不認識任何人，但面孔尚溫潤，床褥衣物潔淨，顯然被人周全地照顧著。我聽到了更多有關他的故事，也看到人間最高貴的情操與強烈的人性。有人只顧切身利益，揮手自茲去；有人有情有義，不離不棄，叫人憾喟！

他擁有公司，也經營畫院，藝術家未出事前也忒多情，前妻賢良淑雅，共同生活了十多年，拋棄了仍能維持友好關係；新妻年輕貌美，共同生活僅一年，事發後立即要求巨額精神賠償。聽說她也偷偷去醫院看望過他，目的卻是要知道他是否仍活著。揮手後，才幾個月已另擇良木而棲。前妻雖不忍心又回來照顧他，但心中對婚姻的背叛陰霾仍是揮之不去，女兒因見母親被拋棄，對父親心生不滿，對他也不大搭理。

此時，有件眾人都不能理解的事發生了，一位曾在他畫院料理雜事、薪水微薄的女子，一聽他腦癱成了植物人，那麼單純直接地出現在療養院，前妻還一度吃醋，想阻擋，不解她為何這麼做。

這位瘦小乾巴，看不出一點女性嫵媚的女子，擁有醫學博士的高學歷，四十歲，單身，以她最溫暖的手、最貼切的心，接下了對他的照顧，每天甘之如飴，默默在療養院待足九小時，天天做著同樣的事，為那位曾經資助過她的老闆翻身、抽痰、餵食、按摩、照顧大小便、擦洗，沒有薪水也不求回報。

有人閒語，但她永遠相信他會醒來；有人說她一直心底對他傾慕，那是她一生未曾宣洩過的愛情吧！前妻見她真誠，感動之下給她數百元津貼，也僅夠她溫飽 ，但她從無怨言。

而更讓人動容的是，未出事前，藝術家有自己的畫苑事業，她把他的畫苑放在網路上延續下去，日日為他經營著，甚至他腦癱躺在床上，畫展卻同時進行著。在這個功利薰天的社會裡，已少見這種深情義。我真希望有一天奇蹟會發生，在她的照料下他能醒過來，當他倆凝眸相對，那燃燒起的溫馨，會像陽光一般和煦溫暖。