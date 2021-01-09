前些日子，我拿起針線準備縫衣服上的扣子，如以往一樣想穿針引線，可是連續三四次，線未能穿入針孔，「唉，怎麽回事？」我揉揉眼睛，又看看針孔，覺得針眼太小，又模糊。這時我意識到是眼花了！

於是我找來一副一百度 的老花鏡戴上，再引線，兩次就成功了。這是我第一次戴老花鏡。此刻，想起一句老話：「人老先老眼」。觸摸著老花鏡，讓我想起五十多年前，當母親要做針線活時，就會叫我：「孩子，來，幫媽引線。」我只一兩下就引好了線。母親誇我：「兒子眼睛真靈光，一下子就引上了。媽媽老了，眼睛不中用了！」如今輪到我要借助老花眼鏡來引線穿針了。

我有些擔心，到眼科診所請醫生檢查。結果只是有輕度飛蚊症。醫生告訴我不要太擔心，老花眼是一種生理現象，隨年齡增長，眼部功能逐漸退化所致，不是眼部疾病。但是建議最好佩戴合適的老花鏡，看書、看報、看手機 、看電視要適當，不讓眼睛過度疲勞。

聽了醫生的建議和指導，我開始關注眼睛健康。了解到隨著人類社會進入老齡化階段，在諸多的中老年疾病中，眼組織的老化尤為突出。因此，保護好眼部組織，進一步提高中老年人的生活質量和了解如何愛護眼睛顯得十分重要。

進入互聯網時代，無論老少都離不開從電腦或智能手機大小螢幕，獲取信息和娛樂消遣。長時間上網、滑手機就導致眼睛處於緊張狀態，眼睛疲憊就容易出狀況。意識到這一點，我注意眼睛的勞逸結合，不給眼睛添新病。

我做出調整，閱讀時會戴上老花鏡，盡量減少看螢幕文字與影像的時間。能看紙質書報、雜誌的，就避免上網閱讀，控制並減少每日看微信 的時間。這樣可緩解眼睛疲勞和減少光線刺激，留出時間，做些戶外活動，身心可獲得休閑。

由於從事銷售工作，我發現公司銷售老花鏡數量在逐年增長，尤其是三百到四百高度數老花鏡銷量較顯著。看來，人們熱中於花費大量時間瀏覽和欣賞螢幕裡的文字、音樂和影像視頻，眼睛過勞就被忽視了。由此導致眼睛酸脹多淚、畏光乾澀、覺得不舒服，看東西模糊不清，不得不佩戴眼鏡來緩解閱讀時的困境。這也許是許多人買老花鏡的原因之一吧！

雖說老花眼只是人體生理上的一種正常現象，但也是身體開始衰老的徵兆。老花眼知暮年，健康生活最優先。讓「人老先老眼」變成「人老眼不花」。戴上老花鏡，保護好眼睛，盡可能減緩其老化，防止病變，不僅是為自己，也是為了家人。有一雙清晰的眼睛，瀟灑看乾坤，讓中老年的生活變得樂觀輕鬆！