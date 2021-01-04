唸中學的時候，當時台灣 學生是有髪禁的，男生一律小平頭，女生則是齊耳的清湯掛麵頭，統一髮型耍不出花樣。

中學畢業，像是出了籠子的鳥兒，大家急不可待地想要改變形象，有人立馬燙個花俏髮型，有人則留長頭髮，我選擇了後者，開始留長髮。盼啊盼，過了耳朵、到了頸脖，再盼，垂了肩、長及背，很滿意。

我的髮質粗、髮量厚，披了一頭長髮甩來甩去，自認為飄逸脫俗，時而兩旁綁兩條長長的馬尾式辮子，也自以為萌萌俏皮，偶爾地也會在腦後紮條高高的馬尾，當然自以為清爽可愛不在話下，長髮陪伴著我度過我的大學生涯。

要來美國 了，我決定揮別長髮，轉換一種另類心態，我燙了一個波浪式的大花頭，又自以為美似的來到美國。

很快地，我發現我的頭髮真正地成為了我的「煩惱絲」，手拙的我，以前在台灣洗頭、剪髮都是由美容院打理，簡單輕鬆。現在東南西北都分不清，別說找不到美容院了，我口袋內的那些碎銀子也不允許我去折騰這些雜事，短髮需要造型，無奈之下，我又開始留下長髮了。

這回留長髮，沒有任何憧憬期盼，變成了生活中的一部分。接下來的日子，上班、帶孩子，忙忙碌碌，一晃好幾年，為了做事方便俐落，我經常把長頭髮挽個髻，用髮簪一插，一切以速度、簡單為目標。

後來，來自兩岸三地的移民大幅增加，紐約 法拉盛中國人經營的美容院遍地開花，彼時孩子也大了，日子較輕省，我又正好在紐約上班，因此每個禮拜五去法拉盛的美容院洗頭成了我的習慣，因為有人打理，索性剪掉長髮，留著清新悄麗的短髮。

算算日子，揮別長髮披肩竟是三十多年前的往事。今年突然新冠肺炎強敵環伺，來勢洶洶，政府無奈，宣布鎖城。

居家日子生活簡單，不以為意，但灰白的頭髮再度地成了我的「煩惱絲」，因為不能外出，只好再度地留長髮，幾個月下來，頭髮竟也長至肩背，照照鏡子，年輕時自以為瀟灑脫俗的長髮，如今卻顯現如此蒼老憔悴，宛如白髮魔女，自己都怕見到鏡中的我，但奈何！如今唯一的盼望即是疫情早日趨緩，回到過去的原點，讓我剪掉我那長長的頭髮，抖掉一身的老氣。