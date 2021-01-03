在中國 超市，不期而然地遇到恩慈，想想疫情 以後我們就不曾謀面，意外相遇，久別重逢，總是有些驚喜。

我戴著口罩、帽子，她更是裝備齊全，在她口罩之上除了近視眼鏡外，還有連接著面罩的鏡框，從口罩的細縫中發言，真覺講話不順，彼此都是語焉不清，我們更為彼此的如此「尊容」忍不住哈哈大笑。但是即使戴著防護罩，她的眉頭還是清晰可見，不只是因為年歲漸長，總感覺有些展不開眉頭的憂鬱和煩惱，細問緣由，原來是最近加州 的疫情更加嚴峻，她本來是打算好好待在家裡避疫的，但是高齡九十多歲的老母每天都有說不完對「吃」的殷殷期盼！

想來可笑，恩慈的母親一早起床，就是「我今天好想吃炒米粉啊！妳可不可以幫我做一盤海鮮米粉？我想要加些活蝦還有墨魚，另外肉絲也要多一點，蔥薑蒜辣椒調味可千萬不能少喔！」恩慈面對母親那樣渴望的眼神，實在不忍心拒絕，但是海鮮要新鮮，就得立刻去超市採買。好不容易媽媽的願望實現了，一番忙碌之後，母親的第二個願望又緊接而至，「晚餐我好想吃炸春捲呢！最好再配一碗蚵仔湯，如果可以添幾顆酒釀芝麻湯圓就更棒啦！」

恩慈早上臨出門時，她母親並沒有說出後繼願望，等恩慈買了菜回來，母親的午餐準備妥當，怎麼料到這另外一個願望是這麼快的來臨，恩慈又得上超市一趟。這個採買大業，即使午睡的瞌睡蟲已經爬到滿臉，恩慈還得馬不停蹄地往超市衝刺，總是不想讓老母親失望。

我看到恩慈臉上的皺紋，實在心有不捨，她一直強調自己也已經七十多歲了，身體上纏繞著慢性病，可是每天為了滿足母親不知多少個的願望，恩慈就這樣像陀螺一般全身包得密不透風，穿戴完備，能夠暫時阻擋病毒的侵犯，但是卻似乎不能停止媽媽對吃的奢望。

恩慈多少次就要張口拒絕，請求母親體諒她也不再年輕，就饒了她一馬吧！可是和母親四眼相對的時候，即將到嘴的話語又收回去了，她說她現在的生活不是普通的忙碌，疫情籠罩的陰影已經苦不堪言，媽媽加碼的要求，更是讓她疲於奔命。

恩慈的手藝一直是受人激賞，她做的每一道菜不但色香味俱全，還是妝點新奇，常有許多驚人之筆，吃的人是讚不絕口，做的人想必是絞盡腦汁。也許就是因為這樣的緣故，更是讓母親對她充滿了幻想，不想吃也難。

恩慈倒是挺幽默，她說媽媽不但要求她洗手做羹湯，還要陪伴著一起吃，這樣媽媽才覺得不寂寞，她笑著說：「人家是求知若渴，我的媽媽是求『吃』若渴，所以我也跟著一起求『吃』若渴了，這樣的日子，享盡口福，應該是幸福的吧？但是我一想到不知媽媽還有什麼點子奇想的美食需要我創造，就無限惶恐，這種日子我真是一言難盡啊！」

和恩慈道別後，我想起我們眼前共同的「疫」言難盡時光，很是黯然，雖然對她的遭遇有點不捨，但是想起她每天有美味可吃，有媽可伴，我想這樣的一言難盡，應該也算是另一種幸福吧！