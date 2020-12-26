自從疫情 蔓延至今，我上班的餐館一直小心翼翼，防疫 措施做得近乎完美，以防敏感食客吹毛求疵的要求和百般挑剔的投訴。

身為鐵板燒廚師這種要當著客人面前表現廚藝和操守的職業，我和同事當然也作足工夫，每服務一組客人，都依照公司強制的防疫規例，如戴口罩、手套和新圍裙，以及把食材用保鮮紙包好才出去，所以一直以來可說都是相安無事，直到某一天發生了小插曲。

那天晚上，我一直覺得公司派發的「越南 製造」布口罩戴起來很鬆弛，礙於沒時間去打個結把它綁緊或要求經理給我一個新的。心想只要它垂下一點，就把口罩推上去能掩蓋到鼻孔即可，加上服務了幾組客人也沒問題，其他人看到也並未發覺有異樣，一時便把公司的提醒抛諸腦後。

快下班時，一組像同一個家庭的客人在觀察我開始煮菜後約十分鐘，其中一位看似西語裔的婦人突然離座而起，走了出去，我以為她只是去洗手間，不以為意，繼續專注於自己的工作。

那位婦人回到座位的同一時間，經理湯姆也跟著過來並向我招手，要我跟著他進廚房。見他面色凝重，我立即放下我的工具，也管不了鐵板上面正在處理的食物，跟著他走進廚房。

這時經理才跟我說，那名婦人剛才投訴我，說我戴的口罩不合適，時時露出鼻孔部分，致使我要用手推動口罩。經理也遞給我另外一個比較緊的新口罩換上，才讓我出去繼續為客人服務。好在那位客人在糾正我這件「只差一著」便是完美的防疫工夫，而我又肯承認疏忽後，便再沒有任何怨言地讓我完成工作。

這件事令我想起約幾個月前，中國城和整個休士頓市都被封城後，我和家人們也做足防疫措施：不聚會、少出門以及注意疫情發展，也比任何朋友都敏感。大姊和姊夫不再持續每周約我和家母出外吃一次飯的慣例，所以當「開封」後，我們便迫不及待地約到一家港式餐廳吃午餐，之後便心滿意足地回家。

誰知隔幾天後，大姊便打電話來說，她可能暫時不會再出來見我們了，因為他們懷疑接觸過一個新冠病毒確診者大衛。大衛是大姊好友的兒子，解封後曾到大姊家修理電腦，現在症狀似「中鏢」了，已進醫院檢疫，並囑咐我也要小心。好在隔了十四天後，大衛、大姊和我們都沒事，才發覺是虛驚一場，如果我們都真的染病，所有的防疫步驟豈不是只差一「步」，白費心機？

至於那天我被客人投訴口罩戴得不正確的那件事，才真的只差「疫」著了。