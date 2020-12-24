圖/曾華容

今年四月起，我們每周二晚上八點在Zoom上會面，成員共有六個家庭，大大小小共十六人。年齡最大的八十一歲，最小的十歲。成員有在夏威夷 、聖地牙哥及舊金山南灣。每周都有不同主題，由姊姊的四個女兒輪流主持。拜高科技所賜，我們在雲端開啟了另一片新天地。

這個月的主題是聖誕節 ，大家會繞著這個節日來聊天、裝飾聖誕樹、送什麼禮物、或在當天吃什麼聖誕大餐、玩遊戲、也一起回憶過往的趣事。

在夏威夷的老四拔得頭籌，感恩節前一天就已經把聖誕樹裝飾好了。依照往年習慣，兒子都會親自到專賣聖誕樹的地方，挑選一棵又正又壯、有天然松柏香味的聖誕樹回家。今年兒子一點動靜都沒有。表姊妹一問，他才說：「今年有疫情，沒有親戚來訪，就免了！」接著他大笑：「我電腦室桌上已有一棵了。」拿下來一看，一棵小小的查理布朗聖誕樹，笑歪了所有人，兒子一直珍藏著這個禮物。

查理布朗是鹹花生（Salt Peanuts）裡頭的卡通人物，查理布朗聖誕樹也是美國 家喻戶曉的卡通漫畫，每年聖誕節期間都會重播的應景節目。查理是個沒自信、做什麼都會被同伴嘲弄的小男孩，在這個卡通影片裡，他擔任聖誕劇的導演。劇情需要一棵聖誕樹，他不喜歡商業氣息的人造假樹，卻挑選一棵外觀樸實、枝條稀疏的真樹，將它帶回。

查理布朗的朋友們以為他會去挑巨大的鋁製聖誕樹，沒想到卻是挑了不起眼的小樹回來，讓大伙忍不住嘲笑他。被夥伴們戲弄嘲罵：「查理，你真笨！」沮喪挫折的查理喊著：「聖誕節的意義是什麼？有誰能告訴我，聖誕節到底是什麼？」

這個卡通以幾位小學生的生活為題材。查理布朗是一個思想奇特又倒楣的角色，老是吃虧卻不放棄希望的平凡小人物。有點傻氣，但他總是很努力的生活著，從來沒有放棄過他的生活，愛他的朋友和他的夢想。

這些可愛的人物傳達著「輸了再來」的人生觀與對窘況一笑置之的態度，讓人忍不住喜歡。作者把真實社會和個人生活體驗濃縮在每個角色中，反映成人的社會生活和思想感情。字裡行間蘊含幽默的人生哲理、激勵人心，因此也赢得許多大人的喜愛。查理布朗聖誕樹讓許多人擁有共同記憶，這是多麼美好的一件事啊！

記得有一年聖誕節前，兒子請假一個禮拜去拉斯維加斯玩。回去上班時，一到辦公室以為走錯了房間，但仔細一看，他開始大笑，原來同事趁他去渡假時來個集體創作，想給兒子一個大驚喜。

兒子辦公室的文具、電腦、顯示器，鍵盤、滑鼠、辦公桌、椅及櫥櫃、電話都成了現成的禮物，這些同事花了不少漂亮的包裝紙，把每個禮物包得工整又貼上不同顏色的緞帶花。唯獨一棵小小的查理布朗聖誕樹立在桌上沒包裝，門上也特意裝飾，引來不少同事來觀賞。

除了驚喜外，可惜了那些包裝紙，那棵查理布朗聖誕樹才是同事想送的禮物。這些同事都知道兒子愛畫史奴比及查理布朗，也是他童年印象最深刻的卡通漫畫，且年年重溫劇情。這棵查理布朗聖誕樹雖小，造型也不漂亮，但意義非凡，兒子一直把它當寶貝珍藏著。這是多麼溫馨又感人的禮物，讓兒子一輩子也不會忘記！