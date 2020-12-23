圖/葉宗貞

每個人聽見「白柿子」就認為是一般所稱的柿子，然而這白柿其實和柿子樹一點關係都沒有。當初我們園藝群裡有位群友要分送白柿給群友時，告訴我們有多好吃、多好吃，我無法想像白柿是什麼樣的水果，市場上沒賣也沒看過，想不出好吃在哪裡？不過就是柿子罷了。

有趣的是，群友L家中白柿盛產，園藝圈朋友真的很熱心，為了讓大夥能嘗到白柿的心願，分送白柿可是繞了很大圈，從東邊的河濱市送到南邊的富勒頓，再送到西邊的蒙特利公園 ，大夥在蒙特利公園集合等著迎接這白柿，四十多粒白柿每人只分到三粒。

到了手上才知道，柿子是綠皮不是白皮，迫不及待當晚就先嘗一個。薄薄的綠皮一口咬下去軟軟甜甜的，裡面是白黃色，口感像釋迦和芒果的混合味道，吃完後滿手流著柿汁，很香甜，忍不住再舔一下。由於朋友告訴我，放進冰箱再拿出來更好吃，像冰淇淋一樣，剩下的兩個我就照著做，從沒吃過這種水果冰淇淋，口感真好，沒牙齒的人都可以毫不費力地享受。

沒見過也沒聽過白柿，讓我好奇。吃完才有興趣研究一下白柿是什麼植物。柿子分很多品種，有尖柿子、扁柿子、口感軟綿的紅柿、果肉較脆的水柿、最常見的是甜柿。上網查才知道，這白柿（White Sapote）又名冰淇淋果、香肉果、墨西哥 蘋果，是熱帶和亞熱帶的果樹，果實是球形像柿子，皮是薄膜狀，香甜軟綿入口即化，冰藏後吃起來極為可口軟滑是天然的水果冰淇淋。白柿樹有點像奶油果樹或柿子樹，但與一般柿子樹完全沒有關係，只因為果實長像柿子所以叫白柿。

南加州 也非常適合種植白柿樹，每年五月至八月間為成熟產期，它的營養價值很高，含有豐富維他命C、甜度非常高，一顆中型果熱量大約一百三十五大卡，雖然香甜綿密但無負擔。由於白柿子皮太薄，不易保存，果實一成熟皮就開始發黑，來不及吃就會爛掉，可以變化多端的做些奶昔、蛋糕、雪糕、泡芙等不錯的甜點，或把白柿冰凍起來，自己吃或招待朋友也是不錯的方法。