瑞奇和怡文這對夫妻移居海外快四十年了，經過多年打拚，生活是安定下來了，三個兒女也都成家立業，終於可以退休了。

居家避疫之後，空閒時間多了，怡文和我聊起她們的「移民 史」。話說當年，選擇移民的原因，是想給下一代提供更好的教育 環境、自由發展空間、較多的成功機會，加上美國 ，自然環境好、食品安全高、教育制度好、福利制度完善。當然也有壞處：文化隔閡、沒有朋友、一切從頭開始。不過既然決定了，就義無反顧。

初到美國時，夫妻兩人帶著三個年幼的孩子，在佛羅里達妹妹家落腳，夫妻兩人在中餐館洗碗，不到三個月，姊妹之間發生齟齬，被迫搬家，搬到附近的小旅館，暫時棲身。

辛苦了三年，稍微有些積蓄，接手一家中餐館，生意不好，兩年時間見機轉讓脫手，另覓他處。這次選的地點是在學校附近，生意興隆，一年就回本，夫妻倆真是樂開懷。

做生意總是有風險，除了擔心生意不好之外，還可能有其他意外。有一次是三個東方小混混來找碴，吃飯不付錢，還推擠服務人員，直到有廚房的員工出來支援，他們才悻悻然的離開。另外一次事件，一個黑人拿著只剩不到三分之一的食物要求退錢，理由是食物品質有問題，雙方一言不合，黑人甩了怡文一個耳光，還抓起怡文的頭髮直接往櫃台上撞，叫了警察才解決，不過大家也都嚇壞了。「錢」和「命」相比，還是命比較重要，快快的把餐館轉手，夫妻倆決定到比較安全的學校餐廳打工至今。

「在家千日好 出門一時難」，箇中辛酸只有自己知道，當初為了兒女移民美國的目的已經達到，現在開始要為自己打算了：「落葉歸根」，他們考慮疫情趨緩後，還是返鄕吧！那兒有親朋好友、美食、親切的家鄉話……，不如歸去！