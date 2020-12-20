我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診184.5萬例 佛州逼近120萬例

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

移民血淚話當年

劉水荷

瑞奇和怡文這對夫妻移居海外快四十年了，經過多年打拚，生活是安定下來了，三個兒女也都成家立業，終於可以退休了。

居家避疫之後，空閒時間多了，怡文和我聊起她們的「移民史」。話說當年，選擇移民的原因，是想給下一代提供更好的教育環境、自由發展空間、較多的成功機會，加上美國，自然環境好、食品安全高、教育制度好、福利制度完善。當然也有壞處：文化隔閡、沒有朋友、一切從頭開始。不過既然決定了，就義無反顧。

初到美國時，夫妻兩人帶著三個年幼的孩子，在佛羅里達妹妹家落腳，夫妻兩人在中餐館洗碗，不到三個月，姊妹之間發生齟齬，被迫搬家，搬到附近的小旅館，暫時棲身。

辛苦了三年，稍微有些積蓄，接手一家中餐館，生意不好，兩年時間見機轉讓脫手，另覓他處。這次選的地點是在學校附近，生意興隆，一年就回本，夫妻倆真是樂開懷。

做生意總是有風險，除了擔心生意不好之外，還可能有其他意外。有一次是三個東方小混混來找碴，吃飯不付錢，還推擠服務人員，直到有廚房的員工出來支援，他們才悻悻然的離開。另外一次事件，一個黑人拿著只剩不到三分之一的食物要求退錢，理由是食物品質有問題，雙方一言不合，黑人甩了怡文一個耳光，還抓起怡文的頭髮直接往櫃台上撞，叫了警察才解決，不過大家也都嚇壞了。「錢」和「命」相比，還是命比較重要，快快的把餐館轉手，夫妻倆決定到比較安全的學校餐廳打工至今。

「在家千日好 出門一時難」，箇中辛酸只有自己知道，當初為了兒女移民美國的目的已經達到，現在開始要為自己打算了：「落葉歸根」，他們考慮疫情趨緩後，還是返鄕吧！那兒有親朋好友、美食、親切的家鄉話……，不如歸去！

美國 移民 教育

上一則

人生的贏家？（下）

下一則

花園裡的驚喜

延伸閱讀

華青遭關移民監獄 母憂兒染疫

華青遭關移民監獄 母憂兒染疫
不再是黃金州 …加州人口增長率 疫期創下新低

不再是黃金州 …加州人口增長率 疫期創下新低
移民系統破壞殆盡 維權組織籲拜登修正

移民系統破壞殆盡 維權組織籲拜登修正
哈佛校長致賀信拜登 敦促扭轉川普移民限制

哈佛校長致賀信拜登 敦促扭轉川普移民限制

熱門新聞

張幼儀(左)與兒子阿歡。（本報系資料照片）

母如得人，兒請父事——新冠疫情使人無意間在紐約遇上張幼儀

2020-12-13 02:01
顏寧儀∕圖

人生的贏家？（上）

2020-12-19 02:02
作者父親與少年勵志班。

《老照片說故事》一曲天倫歌 一世父女情

2020-12-13 02:00
令人食指大動的西班牙海鮮飯。（本報系資料照片）

西班牙海鮮飯的滋味

2020-12-18 02:01

不完美賢夫日誌

2020-12-18 02:19

零食的記憶

2020-12-13 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」