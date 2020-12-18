深秋的清晨，天空一片霧濛濛、雨霏霏。平常喜歡在落地窗外的花盆裡撥土的松鼠，以及在樹枝上高聲歌唱的鳥雀都不見了蹤跡。我對正在看世界日報的先生說：「老公，我頭疼。」他放下報紙，看看我說：「煮半鍋白米稀飯？」「好，謝謝。」知我者先生也。他從櫥櫃裡的米袋裡挖出半杯白米，以水沖洗後濾乾，再加適量清水置入電飯鍋內，設定時間。先生繼續看報，我則靠在沙發上閉目養神。

辭世多年的父親出現在腦海裡：他老人家穿件白色汗衫，頸部圍著一條小毛巾，額頭上冒出的汗珠順著臉頰往下滾。紮著雙馬尾的我坐在父親的對面，兩人喝著剛出爐的白米稀飯，稀飯好燙，吹吹、啜一小口，再吹吹、再啜一小口。

那是台灣 的炎炎夏日的早晨。在我的童年時代，我們住在台灣東北角的一個小山村裡。父親是公務員，靠一份微薄的薪資供養五口之家。早餐桌上是一成不變的白米稀飯和小碟配菜： 兩塊豆腐乳、數片大頭醬菜、以及父親自製的油炒花生米。如果挑著新鮮豆腐叫賣的小販從家門口經過，父親會買回兩塊溫熱的新鮮豆腐，淋上醬油麻油，就算是頓豐富的早餐了。那時，白米稀飯是不可或缺的主食。

後來教會人士分發奶粉、牛油和麵粉給教友們，於是我們的早餐多了花樣。父親是做麵食能手，他發麵做的饅頭和花卷都是白白胖胖的。父親喜歡把饅頭切成薄片，用牛油煎之，還要撒些細鹽在饅頭片上。那金黃色香酥的饅頭片，實乃人間美味；現在想來還會嚥口水。站在父親身旁的我踮腳從罐裡挖出兩匙奶粉，分別放入兩個玻璃杯裡，父親以開水將奶粉沖調均勻。如此，早起的父親和我喝牛奶 、嚼幾片牛油饅頭，食罷口齒留香，各自上班、上學去了。這時，白米稀飯成了可有可無的配角。

在台北唸大學的時代，我住在父親任職的公司宿舍裡，雖然可以在宿舍裡用餐，但我經不起外面的各式各樣餐點的誘惑，每日都出門嘗鮮。學校側門外有許多小吃攤販，我的早餐或是一個剛出爐的西式麵包，或是一套燒餅油條：若荷包充裕，就會奢侈的點一份蔥油餅加蛋，對那平淡無味的白米稀飯再也沒有興趣。

來到美國 ，當了兩個孩子的母親以後，一日三餐皆為孩子著想，必須美味和營養兼顧。因此早餐是牛奶麵包和雞蛋，從無白米稀飯。

等到孩子們進入小學以後，我就時常找機會回台，探望已經搬去台北多年的父母親。記得第一次回去與父母親共進早餐，餐桌上有一小鍋白米稀飯、醬瓜、花生米和豆腐乳等小菜，旁邊還有兩個西式麵包。母親說：「麵包是給妳買的，怕妳喝不慣稀飯。」我回答：「謝謝媽媽，我們一起喝稀飯，麵包可以等一下再吃。」那入口的白米稀飯，啊！真香，真好喝，喝出了童年的滋味。

時光飛逝，光陰荏苒。孩子們都已成家立業，我和先生守著空巢過著悠閒的日子。不知從何時起，白米稀飯會以美食的姿態出現在餐桌上，不僅是早餐，也可能是午餐、晚餐甚至於是宵夜。

「稀飯煮好了，來吃吧！」先生端了一碗冒著熱氣的白米稀飯，放在桌上體貼地對我說。我捧著這碗白米稀飯，一股米香撲鼻。無糖無鹽無小菜，我輕輕地挖一匙稀飯。吹吹，送入口裡，那白米稀飯徐徐滑下喉嚨，好溫暖、好舒服。待一碗稀飯喝完，我的頭疼減輕許多。先生說：「再添一碗？」我點點頭。如此喝下兩碗白米稀飯，我的頭不疼了。

如今，清淡的白米稀飯是我最喜愛的美食，還是療癒我的小病小恙的妙方。