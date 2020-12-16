隨著親愛的工作，我們家於一九七七年搬到伊利諾州的洛克福市定居。一切安頓好之後，我開始加入鄰近的信義會教堂作禮拜。發現原來我們的隔壁鄰居喬依絲也是這個教堂的教友。

禮拜完了以後，大家到教堂的活動中心去喝咖啡。喬依絲在大廳的另外一頭招呼我到她那裡去，她和幾位美國 婦女圍在一個坐輪椅的女士旁談笑風生。她向大家介紹我和我一歲多的大兒子。她說我們是剛剛搬過來的好鄰居，然後把在場的幾位婦女介紹給我。

喬依絲最先介紹的就是坐在輪椅上那位看起來三十歳不到，金髮碧眼笑容滿面的女生。我覺得她好面熟，後來才想起來她很像性感女星「安‧瑪格麗特」。喬依絲告訴我，這位女士的名字是「依蒂」，依蒂揚起頭，笑著對我說「嗨，你可以叫我幸運的依蒂」。被她這麼一說，我竟無言以對。心裡暗暗想，這麼年輕漂亮的人卻坐輪椅上，四肢全部癱瘓，怎麼能自稱是幸運的人？

過了一會，一個高大英俊的金髮男士走過來推著依蒂離開，喬依絲告訴我，這位是依蒂的先生，名字叫比爾。

喬依絲說，洛克福市最早先的居民大多是瑞士人，依蒂和比爾都是瑞士裔。他們在洛克福出生成長，從小就是青梅竹馬。他們大學畢業後就結婚了，本來計畫做幾年事就生孩子。沒想到依蒂出了一場嚴重的車禍 ，雖然命撿回來了，但四肢都殘廢了，生活不能自理，全都得靠別人，她一輩子都得坐輪椅。

起先她無法接受這個命運，非常沮喪，幾次不想活下去。她告訴喬依絲說她連手都舉不起來，連自殺的能力都沒有。比爾上班的時候會雇人到家裡去照顧依蒂，晚上就由比爾自己照顧。依蒂告訴喬依絲說，她曾經在最憂鬱時試著絕食以求死，但是比爾說，在他們的婚姻誓言裡說過「不管日子是好是壞，富有或貧困，病痛或健康，我會一直與你分享，直到死亡才能把我們分開。如果妳不吃東西，我也不吃了。我不會放棄妳。」

從此依蒂振作起來，她不再自憐自怨而勇敢地面對人生，而且她認為有比爾這樣不棄不離的伴侶，她真的很幸運。從此以後她叫自己「幸運的依蒂」。喬依絲說有回她和依蒂去超市，有個小男孩跑到她面前，問依蒂：「為什麼妳的椅子有輪子？」那個孩子的媽媽跟上來一直道歉，但是依蒂卻很有耐心的對那小男孩解釋說，「因為我不能走路，所以這個輪子是我的腳」。可見她正面接受她的人生。

我們搬到加州 以後，聽喬依絲說依蒂他們搬到亞歷桑那州了，因為那裡的乾燥天氣比較適合依蒂敏感的氣管。喬依絲四十多年一直和他們保持聯絡。最近喬依絲告訴我依蒂去世了，比爾愛她、照顧了她一輩子，多麼難得。她真的是幸運的依蒂。