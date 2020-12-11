早聽說在科技進步的今天可以上網就診看病，卻直到退伍軍人節這天才有了親身體驗，知悉它的好處多多。起因是妻子連續幾天胃部不適，難以消化，而她的家庭醫生要一個多月後才有空檔。

情急之下，我們只好試約了網上看病，結果不僅提前得到醫護人員的關照，而且居然足不出門，無需擔心招惹疫情 ，還大大節省了時間，實可謂善莫大焉。我把它歸納為及時、省時外加順時，各位以後不妨也試試。

首先是及時，聽起來倒有點像「水滸」中的「及時雨」了。如我前敘，妻子突然犯病，消化受阻，難以進食，又影響到夜間睡眠，白天也萎靡不振。我們先是企求診所門診，但妻子的家庭醫生排不出空檔，要我們靜等一個多月，顯然病人等不起。

後來預約家庭醫生的網上診視，也要靜等一個星期。而後我們打電話去追問，得知如急欲提前，須退而求其次，由一個助理醫生視頻看病，次日即可網上見。助理醫生其實也是經過嚴格訓練和擁有執照的，我們相信能取得同樣療效，便欣然接受。

果然，網診時和藹可親的女醫助出現在電腦屏幕上，態度委婉地詢問妻子的病情，給出明確診斷，還開了處方藥，藥方直接送到我家附近的藥房。她還表示，用藥後如果無效，可繼續聯繫她。由於距離遠超六英尺，雙方都不必佩戴那惱人的大口罩，音容互現，給人以親近的感覺。妻子說，除了網上不能量血脈外，即便去了診所看病，其效果大抵也就如此吧！網診前，妻子心緒焦慮，神情恍然，網診後她情緒大為改善，心境變得豁然，彷彿吃下了定心丸。

其次是省時，而且節省的遠不是一點點時間。誰都有這樣的體驗，倘若你準時到達診所，通常會在候診室枯坐一小時以上才會被召見，更不必提來回路上消耗的時間了。道理很簡單，病人往往喜歡在醫生面前盡可能地訴說衷腸，又盡可能多地聽取醫生面授的機宜。

而網上看病則不然，規則上鑿鑿言明，看病時間為十五分鐘，而且只能有一個病人，家庭其他成員不可參與徵詢醫生意見。因為妻子早作準備，事先在網上填清主要病因，屆時又簡明扼要闡述病情，醫助則專業老到，迅速抓準病情，所以前後只用了大約五分鐘就解決問題，醫患雙方都節省時間，皆大歡喜。記得我小時候在上海陪父母看病，光是排隊掛號就要耗掉整整一上午，更別提門診時的排隊了。那時，時間根本就不值錢。

再一個是順時，即順應了科學和潮流的發展，讓病人以簡易方便的形式，充分享受到新科技給人們帶來的優惠和好處。網上看病其實一點也不難，只要循序漸進，很容易搞定。我們按照診所提供的說明，先登錄自己的診所帳號，再如一般門診都需要般的填寫以往病歷和過敏 史，然後在網診授權書和付費保證書等文件上電子簽名。

一切就緒後，只消點擊「參與視頻」，醫生助理的形象立馬出現在視頻上，非常方便地互動。比如妻子講述了胸部氣悶不適，醫生助理就讓妻子在屏幕前展示不適的具體部位。她規勸妻子少吃一些容易刺激胃部的酸性食物，包括西紅柿、桔子、茶葉、咖啡 、巧克力等。當妻子問她，「那我豈不是什麽都不能吃了嗎？」女醫助大度地寬慰妻子，「不，你還可吃很多其他的食物，比如魚、肉、蛋和蔬菜之類。」我聽了暗喜，因為妻子剛買了一大瓶黑色巧克力，它接下來應是我的專用品了。

任何新生事物從出現到推廣，都需要經歷逐步開拓和擴大的過程，相信網上看病也一定會在不久的將來得到更多人的青睞和重用。雖然它不可能全盤取代診所面診，至少它是一種有益而又有效的替代方法。自然，對我們病人來說，最好的出路還是保持健康，不要染病，無病一身輕，網醫也不請。