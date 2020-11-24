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我的鄰居蘇菲

璽淳

我的鄰居蘇菲今年八十三歲，她獨居，堅持去超市買菜，疫情最嚴重的時候也去。

周日蘇菲的弟弟開車來探望她，順便帶她出門買菜。加起來一百六十多歲的姊弟倆逛市場，買好大包小包，運回家，再安置進冰箱，總得忙活半天。冬季遇到風雪天很難開車，而且從布魯克林來長島，不是來時堵車，就是回去堵車，漸漸地，弟弟改為兩周來一次。

今年三月份疫情開始，我跟蘇菲說，上網訂購食物，快遞直接送到門口，安全又方便。她說不行，必須親自看過蔬菜才決定買不買。我叮囑她去超市戴口罩，蘇菲說：「我不怕，四十年沒得過感冒，我很壯，我不戴。」

紐約的疫情越來越嚴重，弟弟害怕病毒傳染不敢出門，蘇菲問我能否開車帶她買菜，我說要保持社交距離，可以把網購到我家的菜拍照給她，挑她喜歡的，放到她家門前，她想想說算了，自己走路去買菜。

去年秋天，蘇菲給紅楓剪枝時摔倒在花園裡，醫生診斷是輕微中風，手腕骨裂。我去看她時，手腕和手掌紅腫，纏著繃帶，像一隻被綁紮的巨大的蹄膀。她一隻手撩起褲腿，給我看兩腿上的挫傷，血痂一隻延續到膝蓋，這一跤摔得真不輕。蘇菲跟我敘述摔跤和就醫的過程，眼睛裡有淺淺的淚水，嘴巴卻很要強，說：「醫生非常驚訝，依照我的年齡，恢復得這麼快！」弟弟來照顧陪伴，一周後蘇菲又恢復獨居。

雖說是鄰居，但我很少顧上蘇菲，偶爾去看她也卡時間。蘇菲從不虛留我，她總是說，「因為妳是個母親。」聽得出她的落寞，她沒子女。

蘇菲一個人有大把時間，就更加懷念逝去的丈夫賽蒙，每次聽她談起都是戀戀不捨。蘇菲不是柔弱的人，生活裡的難題她都能克服，偏偏孤獨寂寞不是可以硬扛的，所以每次我去看她，她總是很高興，用很溫柔的聲調跟我聊她的賽蒙，會講四國語言，是一本百科全書，愛東方的一切，是體貼溫柔的丈夫……，只要我靜靜地聽，她就很滿足。

今年疫情中，雖然蘇菲滿不在乎，出於雙方安全，我堅持跟她保持社交距離，夏天約在她的花園見面，陽光照著盛開的杜鵑花，綠草茵茵，在樹蔭下鋪好野餐布，擺好果盤，請蘇菲入座，邊品嘗邊聊天。蘇菲摘下口罩，大口吃西瓜，邊吃邊對我豎起大拇指，我問她如今去超市戴口罩嗎？蘇菲瞪大眼說，「當然！這是規定。」太好了，她不怕病毒，怕法律。蘇菲的改變也代表一部分紐約人對口罩的態度。

我告辭時，蘇菲指著馬上成熟的藍莓說：「這是我專門給賽蒙種的，他最愛吃藍莓。」我笑著說：「現在妳替他吃，如果吃不完，我來幫忙。」

轉眼已經秋天，我提醒蘇菲快去打流感針，她又來了：「不，我討厭打針，我四十年沒感冒了！」看來能讓這倔強的老太太變得柔順的，只有她的賽蒙。

疫情 紐約 社交距離

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