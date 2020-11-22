近日拜讀家園版一篇「別樣NBA 」，不禁憶起幾年前，兒子帶我這個劉佬佬進大觀園，現場欣賞NBA的甜蜜往事。

雖然我從初中開始就喜歡聽傅達仁在警察廣播電台，轉播瓊斯杯籃球賽，還有後來在電視上看亞洲女籃錦標賽，但認識NBA，還是二○一二年林來瘋興起後，我在YouTube上聽到一篇講道：「上帝的NBA之子」，為了看這個台灣來的哈佛小子打球，才增訂電視台，開始看NBA。

在孩子們的指點迷津下，我逐漸了解，除非特別情商，穿白色球衣的通常是地主隊，罰球時，坐在籃框後面的觀眾不斷揮舞手上的白色軟棒，為的是干擾客隊罰球。東西區前八名進入季後賽的球隊要捉隊廝殺，贏得四場，才能過關斬將，取得東西區冠軍後，再爭取總冠軍。

林來瘋退燒後，我又移情別戀，成為金州勇士 隊柯瑞 的粉絲，因有侍病重任在身，我不能熬夜費時，看現場實況轉播，只能第二天中午吃飯時看電視上濃縮賽程重播，而且只看他打贏的比賽。除此以外，我得空還看NBA有關柯瑞的花絮，所以每次家庭團聚，兒子聽我聊起NBA球星，如數家珍，不禁嘖嘖稱奇，還說：「難得媽媽迷上個東西，哪天應該帶你去看現場比賽。」我則表示，何必花那個寃枉錢？看看電視轉播，已經很過癮了。

沒想到四年前的聖誕節前幾天，兒子真的在網上，從正好出國渡假的季票持有人買到紐約籃網球場兩張門票，是金州勇士對籃網，可以同時看到籃網的林書豪和勇士的柯瑞，兒子拜託他姊姊當晚來陪外子進餐，並送他上床。他跟我分別穿上他預購印有林書豪和柯瑞名字的球衣，驅車到布魯克林。

進場以後，因為兒子買到的是第三排座位的季票，被引進隨君自由享受的自助餐區，可惜我們已吃過，喝點飲料，便急忙入座，坐定以後，放眼望去，只見柯瑞已在練球，看他近在咫尺，不禁好想大叫一聲「柯瑞！」林書豪雖然當天傷病告假，還是穿西裝坐在板凳席上，一舉兩得，兩個我欣賞的球星都看到了。

在家看電視轉播的妹妹頻頻短信問我坐在哪兒？擅長攝影的她，還真從螢光幕上捕捉到我們母子場邊加油的鏡頭。現場觀賽，臨場感十足，觀眾此起彼落的加油聲，和中場休息時，啦啦隊朝觀眾丟小禮物，引起的尖叫聲，都是電視上感受不到的。最重要的是，兒子一番孝心，和女兒的成全，讓我可以難得瀟灑一回，不僅開了洋葷，還享受一段母子同樂時光，至今仍回味無窮。