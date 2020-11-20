我和魏醫生最後一次見面是在上年的端午節前夕。那晚我帶著剛做好的粽子興沖沖趕到他家，準備讓他和太太好好嘗試一下我們的廣式粽子，當時並沒有什麼異常，他們欣喜謝過我帶來的粽子，我也一如既往跟他們道晚安就告別。

三天後我收到他的微信，告知他們夫妻因為某些原因搬回西雅圖 和女兒同住，不再繼續留在洛杉磯 工作了。那天他不想告訴我將離開，是不想大家承受那種離情別意的傷感。我一下子懵了：怎麼好好的說走就走了？

回顧我們相識相知的過程，也是源於一種「醫緣」。他是一位德高望重、經驗豐富的老中醫，在一間新開的中藥行坐診。當初因為婆婆身體欠佳，希望看中醫吃中藥來調理，無意中就找上他。

第一次見面大家互生好感，個子不高的他穿著一襲醫生袍，態度誠懇，非常細心的聽聞望診，不厭其煩將身體每一個狀況都問得清清楚楚，然後沉思片刻才執筆開藥方。而他開的藥方不同於其他的醫師一天一劑的分量，他建議一劑中藥熬兩次至兩碗再調均，分兩天早晚各半碗服用，循序漸進讓身體慢慢吸收達到效果。

一來二往我們就熟絡了，婆婆因他的中藥見效，健康得到了很大的改善，我們均認為遇到了良醫。有時我也帶上身體虛弱的媽媽讓他把把脈，服用中藥改善一下體質。

有時候遇上他休假的時間，他會邀請我們到他家裡去複診。由此也認識了他優雅賢惠的太太。太太退休前是一名大醫院出色的護士，他們夫妻非常有默契，每當魏醫生就診時，魏太太就安靜坐在一邊，魏醫生偶爾會與她交流意見，她則很溫柔回應。有時候魏醫生為我抓好中藥帶回家等我去取，上他家時遇到魏太太剛做好的美味包點，我也是毫不客氣的嘗個鮮，他們就笑瞇瞇陪我坐一起。

有次拿到有名的杭亭頓公園的門票，我邀請他們去玩，他們一口答應，原來他們早就想去。那天魏醫生穿著格子長袖上衣，戴著棒球帽，斜背個包包，健步如飛恍若一名小伙子，全然不似年近八旬。他拿著手機細細拍下每個優美景觀，興致勃勃研究植物，並在盡興遊玩後堅持要請我們吃頓豐盛的午餐，讓我非常不好意思。

對於往事，魏醫生很低調，他之前在北京 行醫已五十多年，是一位享譽海內外的中醫名家，北京很多名人是他的常客。退休後他去澳洲開啟事業第二春，在那裡診病兼針灸，也是成績斐然，好評如潮，但他總是風輕雲淡帶過。而他轉戰美國也是因移居美國的女兒，希望能在他們身邊照顧著。可他還是離開定居在西雅圖的孩子們，來到陌生的洛杉磯，應邀為一家新開的中藥行坐診，希望繼續發揮餘熱。

可惜事與願違，因為某些原因他還是回去西雅圖，也決定不再行醫。少了名醫坐診，往常找他看診的病人只好另找高明，中藥行也在他離開後的一年左右關閉了，著實讓人惋惜。雖然魏醫生離開洛杉磯，但我們的友情依然延續。遇上我們身體出現狀況，我們就通過微信或視頻，請他為我們看診開藥方，每次他都欣然接受，宛如健康守護神無微不至關愛著我們。

期待春暖花開，疫情消失，我可以去西雅圖拜訪他們，或相約北京再見，延續我們這一段美好緣分！