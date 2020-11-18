圖╱潘健生

從中國 西北省份貴州經廣西回廣州，想借此機會順路看看小有名氣的山區梯田景色，於是網訂夜宿位於半程的廣西龍勝龍脊「全景客棧」。走夏蓉高速，豈知要看全景，下高速後還要駕車在鄉道行駛整整四十分鐘，且全是險峻彎曲的盤山道路。一路在數不清的彎道警示標誌指引下駛行，已是黃昏時分，道路暗淡，全神貫注前路，自然無暇顧及傳說中的梯田了。

入黑時分到達客棧，因數百公里的勞頓，雖興奮卻疲憊，吃了客棧廚師專為我們製作的一碗美味土番茄加土雞蛋湯麵，稍作洗漱便沉沉睡去。

次日清晨，遠處隱隱傳來雞啼聲，被雞鳴而起不是汽車 的噪音，妙不可言。從全木結構頗為寬闊的陽台放眼望去，大山環抱的住處空氣清新無比。深秋的龍脊梯田雖然沒有夏天秧苗嫩綠與水的倒影之美，也沒秋天水稻成熟、金黃果實的低垂美，但層層遍山坡的梯田，逐級而下，線條清晰，在薄薄的一層輕紗似的晨霧之下，我看到梯田懶洋洋靜臥的閒適美。

這些年，無數慕名而來的「文青」不畏路途艱險到此打卡，為的是看不同季節梯田的美。驢友留下各式各樣的感慨：喜歡音樂的說它是美妙的旋律；喜歡攝影的說它隨意一個鏡頭都是絕美的構圖；而喜歡寫詩者當然說它是優美的階梯詩行。

此刻我面前的梯田空空如也，只有若干堆焚燒禾管的黑色灰燼正在化作肥料。我並不認為自己來得不是時候，因為我對梯田本身更有興趣。田在那裡，一直在那裡，只有田才是主角，是這景緻的靈魂。

沒有莊稼並不令我失望，雖然也有嚮往，但更關注這土地的過去和現實。龍脊梯田始建於宋代，完工於清初，距今已有八百多年歷史。居住在這裡的少數民族先民用「刀耕火種」開山造地，把坡地整為梯地，待田塊逐漸定型後，再灌水犁田種植水稻，一代一代人於是在此生息。

先民為了生存，只能向山討地，開鑿梯田是他們在艱苦的條件下頑強求生存的歷史紀錄。他們居住吊腳樓，每天爬山，靠手鋤、肩挑，日出而作、日落而息，生息繁衍。

秋風陣陣，高山更顯涼意。有秋陽慢慢從山後升起，梯田裡只剩下已經收割的禾頭獨立在陽光下。農閒時間，田裡不見勞作的人。

客棧侍應上門詢問我們想吃什麼早餐？她是從更深的大山出來打工的。我問她，為什麼離開家庭獨自外出打工？她說景區打一份工收入要比種山地收入要來得多，僅靠種地只能維持一家最低的開支，無力讓孩子接受好一點的教育 。還說，她們村的青壯年大多外出大城市務工了，因為她每個月要回家看看孩子老人，不便到更遠的大城市，便就近在這些民辦的服務客棧打工。

我突然產生了一個想法，現在人們看到這些出自天工之手的梯田景色，其實是少數民族先民多少代痛苦生活開出來的花，這讓我對這裡的住民充滿敬意。