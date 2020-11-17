月前，我的一位摯友寧姐回歸主的懷抱。她的孩子們舉辦一場視頻追思會，參加追思會的有百餘人。視頻無遠弗屆，除本地親友外，遠至菲律賓、加拿大、加州、德克薩斯州和馬里蘭州等都有親友參加。電腦屏幕上閃出許多來賓的鏡頭，每當見到認識的朋友出現時，我們就彼此安靜地揮揮手打個招呼。

追思會的程序與平常在教堂裡所見相似，先是由牧師禱告，然後是寧姐的兩位孫女兒彈吉他及彈鋼琴唱聖歌、寧姐的兩位老朋友合唱；另外有朋友各自敘述與寧姐在一起的許多美好的回憶。其間，屏幕上閃過一張張寧姐的照片：有可愛的小女孩和學生時代的照片、有漂亮的婚紗照、有寧姐和兩個孩子以及五個孫兒的溫馨的生活照片。接著是許多寧姐與朋友們相聚的歡樂照片。

看著我與寧姐的合照，歷歷往事躍出眼前。我和寧姐認識已近三十年，她纖細的身材，潔白的皮膚，濃黑的頭髮，輕柔的話語和嫻靜端莊的姿態，實是典型的中國淑女。寧姐多才多藝，針織、刺繡、繪畫、唱歌、跳舞樣樣精通。印象最深的是她的人像素描，特別傳神，尤其是為孫兒和女兒的畫像。

朋友們都說我和寧姐長得很像。的確，我相簿裡有幾張和寧姐的合照，我倆相似的模樣竟然連我自己都無法辨識，時常有人在初次與我們兩人見面時會問：「你們是姊妹嗎？」我總是回答：「是的。我和寧姐從上輩子就是姊妹。」

我們曾經多次一起出遊，遠程的有搭乘遊輪去阿拉斯加州 看冰川，去加勒比海島嶼踏海灘；近程則經常去登高爬山，到舞廳跳社交舞，參加書友會讀書、卡拉OK湊熱鬧，以及插花、烹飪等才藝培訓班等等。回想起真是多彩多姿。

最值得一提的是，我們和寧姐夫婦一起練習太極拳達二十年之久。那時我們這個太極拳班成員共五對夫婦，在每個星期日的早晨九點準時抵達附近的購物中心，在裡面的廣場裡練習一個小時的太極拳，結束以後轉到餐飲區內圍桌排排坐，分享各自帶來的早餐，寧姐總是帶來親手製作的精緻點心。

在寧姐家做客時，我們有說不完的話，寧姐把她獲悉的與我們有關的新知識告訴我、與我分享她的繪畫傑作與針織成品、討論菜餚的烹飪訣竅等。我的隨筆文章，寧姐不但每篇都看，還與我斟酌詞句用法，又時時提醒我，寫好的文稿不要急著寄出去，先把文稿冷藏一、兩個星期之後再取出來重讀，就會發現還有需要修飾的地方，使我獲益甚多。每年在芍藥花盛開的季節裡，她會剪下大把芍藥花專門開趟車送來給我。寧姐就像是疼愛我的自家大阿姐。

前年寧姐和夫婿住進退休 養生村，村裡的設施完善，餐飲和家務亦不必自己費神，他們甚為滿意。我們曾經去拜訪過數次，交談甚歡；不料春季的疫情 肆虐，我們再也不得進去相見，只能以電話聯絡。

寧姐以九十歲高齡過世。寧姐在過世前五天打電話與我說說近況，然後要我問候我的先生和另外兩位熟悉的朋友，我的直覺告訴我，寧姐是在與我們告別。果然不久就傳來訃聞。

寧姐的追思會在牧師的祈禱之後結束，屏幕上的親友揮手一個個閃去。我也離開了，留戀不捨地。從此再也見不著寧姐，但我會永遠想念寧姐。