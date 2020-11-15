小時候家中經濟條件差，但求飽腹，不奢求美味佳餚。長大的過程，隨著整個社會環境的改善，家裡餐桌上的菜色日漸豐富。好吃的我對這樣的轉變很敏感，對媽媽的手藝也留下深刻的印象。

剛來美國 留學，打理自己三餐時，總是特別懷念從前家裡的菜香味，於是到大學城裡的遠東雜貨店找來幾樣熟悉的材料，希望能調理出媽媽的味道。可笨手笨腳又缺乏經驗，每次出鍋的飯菜都不理想，只能填飽肚子，實在解不了鄉愁。

束手無策之際，正好應邀前往朋友處餐聚，擁擠的氣氛其樂融融，我趁機向在場高手請教做菜的方法，將得到的要訣牢記腦海，逮到時間便可以下廚琢磨。皇天不負苦心人，總算能做幾道像樣的菜了。第一年在雪地過冬，寒假期間正適合練習烹飪，每當爐火逐漸燻暖小室，菜香味開始升騰瀰漫的時候，身處海外的冷清和蒼涼感頓時消融了大半。

有幾個周末連續受邀到接待家庭 (Host Family) 做客。熱情的主人彼得是南非人，擔任伊大舞蹈系教授。在那裡我結識了一些外國朋友，有幾位至今印象深刻。身型健壯的保羅是道地的美國人，熱愛打獵，讓大夥嘗到了罕見的兔肉和鹿肉；來自義大利 的夢娜重視美食，總是精挑上等食材烹調，我們見識過她風味絕佳的披薩餅和齒頰留香的海鮮義大利麵，也嘗過不少濃郁可口的點心。

有對德國夫婦傑夫與妻子羅拉，兩人相當文靜，為大家分享阿米族友誼麵包 (Amish friendship bread)的做法，並講述阿米族「老麵種」的製作和傳送分享的意義。還有一位法國女郎露易莎，出國前曾是麵包師傅的助手，自製的牛角麵包非常受歡迎，也因為這項特長，她獲得在大學城裡麵包店打工的機會。

原先處於「練功」階段時，每次聚餐我只敢負責汽水果汁之類的現成飲料，內心對大夥總有虧欠感。彼得又一次邀約，正好臨近中國 年，我感到時機成熟了，下定決心要一口氣回饋幾道學成的中國菜，也算是慶祝新年。

當晚來了不少朋友，廚房的吊燈照亮花崗台上琳瑯滿目的食物；我不動聲色將帶來的炒飯、滷蛋、牛肉包子、豬肉水餃置入其中共襄盛舉。不料開動沒多久，我的菜就成了話題主角。大夥對滷蛋的滋味感到驚艷，對包子讚不絕口，對炒飯裡的香腸抽絲剝繭地研究，拿來和西方的熱狗做評比，竟然一致認定香腸的滋味勝出。那時我的英文雖不夠溜，卻有心把握機會好好宣揚中國菜，之前在宿舍裡已經自言自語做了些相關練習，於是當場流利地回應著他們一個個好奇的問題。我被捧得輕飄飄，相當開心，近乎得意忘形！

那幾道當時自認是拿手菜，要歸功於媽媽的指導。有段時間透過航空郵簡向媽媽請教做菜，水餃餡、包子餡都學自媽媽信中的手書食譜。一天，意外地在學校的亞洲圖書館發現一本彩色封面的海外食譜，如獲至寶，總算為做菜找到了方便遵循的門路，我加以變通，建立了幾道適合個人口味的菜譜。

而今回想起在彼得家的聚餐，內心充滿感謝，覺得那時我的菜一定做得不怎麼樣，是熱情善良的朋友，有意為我這個東方學子製造捧場的歡樂氣氛，為我艱苦孤單的歲月添增了無限的溫情。想念他們！