說起家裡的「安全與衛生義務監督員」，則非小孫子莫屬，他今年才十二歲，但人小鬼大，自幼便謹小慎微，衣食住行中隨時都會有自己的安全見解，令我十分驚訝。

記得他剛上小學時，來美不久的我便考取了駕照 ，每當他坐著我的車出行，他總是瞪大眼睛專注著前方的路況，每遇紅綠燈路口便格外警惕，並不時提示我不衝黃燈，更不要闖紅燈，不然很麻煩。

有次因為我衝過黃燈後瞬間變為紅燈，他以為我直接闖了紅燈，竟連珠炮般對我好一番「痛斥」，我雖感有些「冤」，但因此我也多長了一分記性；每遇特別狹窄路段或並排停放的車輛，他總是示意我停下車子，他要下去用手丈量一下寬度，以判別車子能否安全通過，見此，我總是噗哧一笑：「請不要懷疑一個老司機的觀察力！」「那也不見得。」正因為小孫子對安全的執著，駕車時我從不敢怠慢。

他從小對門戶安全也看得很緊。家裡出入人多，大門常疏於上鎖，他覺得事態嚴重，一發現情況便在家人面前叨念提醒，但效果不盡如人意，於是他便少說多做，每天悄無聲息地檢查門戶有沒有鎖緊，故我常在家人面前表揚他：「家裡幸好有你這個優秀的守門員！」

對吃進肚子裡的東西，他更是細察端倪不盲從。記得有次他感冒，第一次吃藥片，醫囑每次兩片，他遲疑了一下，卻表示只接受每次一片，並說他這是人生第一次吃這樣的片劑藥，沒底，為保險起見。聽罷，我們啞然失笑。

即便是他平日裡鍾愛的零食，他也不會貿然下肚，他要查看保質期，還要看看卡路里什麽的。

有天他運動回來，出了很多汗，加上酷熱難耐，很想吃個雪糕，但在冰箱裡沒找到，後來我好不容易在冰箱角落找到一個，本以為他會喜出望外，不管三七二十一就吃了，未曾想他竟先反問一句：「是剛買的還是冰箱裡翻出來的？」當得知是後者，即仔細查看保質期，隨即眉頭一皺，正色道：「都過期這麽久了，想要我命咋的？」聞之，我在自愧不如中苦笑了一下。從此，他便格外注意各種食品的保質期，結果在小孫子的火眼金睛下，家裡的冰箱和食品櫃不時被他清理出一批過期貨。

今年疫情 以來，他一直嚴格恪守政府的相關防疫 規定，即使平時有多麼愛玩、愛湊熱鬧，也堅持宅在家裡不外出， 期間對親友們的每一次派對活動邀請，他都先一一詢問並扳著手指計算人頭，發現幾乎都是超過十人以上，便都堅決抵制，同時提醒我們大人也不能去；有時他爸爸媽媽不得不要去給親友的派對送禮物，他都不忘提示做好防疫措施；每當在電視上看到人潮洶湧的非法集會時，他便不無傷感地哀嘆：「天啊，不要命了嗎？」

真是難得，小孫子對生命的珍愛，竟有著與他年齡不怎相稱的真知灼見，真讓我感到放心和自豪，我由衷地佩服家裡這位稱職的「安全與衛生義務監督員」。